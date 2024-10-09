Mudanya Mütarekesi'nin 102. Yılı Kutlamalarıyla Tarih Yolculuğu - Son Dakika
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Mudanya Mütarekesi'nin 102. Yılı Kutlamalarıyla Tarih Yolculuğu

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Mudanya'da düzenlenen 'Mütareke Günleri' söyleşisi, Mudanya Mütarekesi'nin 102. yılını kutlamak amacıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte, tarihin derinliklerine inildi ve Kurtuluş Savaşı'nın ruhu üzerinde duruldu.

09.10.2024 11:34  Güncelleme: 11:41
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Mudanyalılar, mütareke günlerini hatıralarla yaşadı

BURSA - Mudanya Mütarekesi'nin 102. yılı kutlamaları altıncı gününde düzenlenen "Mütareke Günleri" başlıklı söyleşi Mudanyalıları zamanda yolculuğa çıkardı.

Mudanya Mütarekesi'nin 102. yıl dönümü kutlamalarının altıncı günü "Barış ve Tarih" temasıyla düzenlenen "Mütareke Günleri" başlıklı söyleşi ile devam etti. Mudanyalılar tarihin derinliklerine inerek, adeta Mütareke yıllarına geri döndü.

Bursa Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi, Diplomasi Araştırmaları Derneği Başkanı Prof. Dr. Barış Özdal'ın moderatörlüğünde Mudanyalılar ile bir araya gelen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Batır ve Av. Metin Sezgin, Mudanya'nın kurtuluş sürecinden Mütareke sürecine kadar olan süreci detaylı bir şekilde anlattı. Mudanya'nın kurtuluşu sırasında 127 kişiden oluşan milis gücüne katılan babası Sait Sezgin'in tuttuğu günlükten o yıllara ait hatıralarını tarihi fotoğraflarla paylaşan Sezgin, 30 Ağustos'tan sonra en büyük çatışmanın Mudanya'da yaşandığını söyledi. Sezgin, "Kuva-yi Milliye ruhu İstikal sevdasına düşmüş bir milletin tüm kuvvetleriyle ortaya çıkardığı bir ruhtur. Kuva-yi Milliye ruhu Mudanya'da 127 sivilin başlattığı harekettir" ifadelerini kullandı.

"Kuva-yi Milliye ruhunu yaşatmalıyız"

Mustafa Kemal Atatürk'ün barışa verdiği önemi ve barışa dair mesajlarını paylaşarak konuşmasına başlayan Prof. Dr. Betül Batır ise Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nın bir an önce barışa gitmesi için elinden geleni yaptığını dile getirdi. Mudanya Mütarekesi'nin Türk Milleti'nin kendi haklarını koruma gücüne sahip olduğunu gösteren ve bu gücünü düşmanlarına da kabul ettiren ilk siyasi belge olduğuna vurgu yapan Batır, "Emperyalistlerin başı ezilmiş ve Türk Milleti Mudanya'da siyasi anlamda gücünü ilan etmiştir. Toplumsal hafızayı yaşatmamız gerekiyor. Bir eğitmen olarak bütün amacımız Kuva-yi Milliye ruhunu yaşatmaktır. Bizim için vatanımız çok önemli. Önce vatan önce toprak diyoruz" dedi.

Etkinlik sonunda konuşmacılara barış ve dostluğun simgesi zeytin fidanı vererek teşekkür eden Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Mudanya'nın tarihini yaşatmak ve geleceğe taşımak için ürettikleri projeleri yaşama geçireceklerini söyledi.

Kaynak: İHA

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