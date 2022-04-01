Mudanyalı çiftçiye Trabzon hurması desteği - Son Dakika
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Mudanyalı çiftçiye Trabzon hurması desteği

01.04.2022 17:09

Mudanyalı çiftçiye Trabzon hurması desteğiBURSA Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hayvancılığı Geliştirme Birliği ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü işbirliğinde Mudanyalı çiftçilere 400 adet Trabzon hurması fidanı dağıtıldı.

Mudanyalı çiftçiye Trabzon hurması desteği

BURSA Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hayvancılığı Geliştirme Birliği ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü işbirliğinde Mudanyalı çiftçilere 400 adet Trabzon hurması fidanı dağıtıldı.

Bursa'nın tüm ilçelerinde nitelikli tarımın yaygınlaştırılmasını ve çiftçinin daha fazla kazanmasını hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, yetiştiricilere verdiği desteği sürdürüyor. Her alanda çiftçinin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, Mudanya ilçesinde 10 çiftçiye yüzde 70'i hibe olan 400 adet Trabzon hurması fidanı dağıttı.

Dereköy Mahallesi'ndeki törende konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, pandemi sürecinin tarım ve gıdanın önemini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi. Bursa'nın 17 ilçesinin tarım bakımından zengin olduğunu belirten Süleyman Çelik, zeytin ve incirin diyarı Mudanya'da ürün yelpazesinin genişlemesi için Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin çiftçiyi desteklediğini ifade etti. Yapılan toprak analizleriyle tarımın gelişimine katkı sunduklarını anlatan Çelik, "Ahududu, yaban mersini, aronya ve siyez buğdayı gibi farklı türlerin de yetiştiği şehir olması için çalışmalar yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl bu çerçevede kuşkonmaz fidesi ve kurutmalık Trabzon hurması yetiştiriciliği için üreticilerimizi desteklemiştik. Ülkemizde Trabzon hurması 40'ın üzerinde ilde yetiştirilmesine rağmen, üretim yıllık 15 bin tonu geçmemektedir. Bursa olarak üretimin artması noktasında destek olacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak HAGEL ve İlçe Tarım Orman Müdürlüğü'müzün katkılarıyla 10 çiftçimize 400 adet Trabzon hurması dağıtıyoruz. Hedefimiz, tarım kenti Bursa'nın bu özelliğinin daha da güçlenmesidir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da desteklerimiz devam edecek. Fidanlarımız, çiftçilerimize ve bölgemize hayırlı olsun" dedi.

Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, yerel yönetimlerin tarıma verdiği desteklerin önem taşıdığını dile getirdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne tarıma ve çiftçiye sunduğu katkılar nedeniyle teşekkür eden Terzi, çiftçilerin ürünlere özveriyle bakmasının önemli olduğunu söyledi. İklim değişikliğiyle mücadelede Mudanya'nın incir, zeytin gibi ürünlerin yanında yeni ürünler geliştirmesi gerektiğini anlatan Terzi, "Trabzon hurması, çiftçiye iyi gelir getirecek ürünlerden birisidir. Yaşı ve kurusu ayrı para ediyor. Ürünlerin tutmasıyla çiftçilerin yüzü gülecektir. Üreticilerin toprak analizlerine de önem vermesini istiyorum. Toprakta neyin en iyi şekilde yetişeceği konusunda uzmanlardan destek alınmalı. Tarımın önemini, yaşanan pandemiyle bir kez daha gördük" diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Erdoğan Ceylan, Mudanya'nın zeytin ve incirin yanında yakın zamanda Trabzon hurmasında da söz sahibi olacağını belirtti. Bursa'nın bitkisel üretim geliri bakımında Türkiye'de altıncı sırada olduğunu anlatan Ceylan, Trabzon hurması alanında 3 bin dekar dikili alanın hızla artacağını ifade etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve HAGEL'e katkılarından dolayı teşekkür eden Ceylan, dağıtılan fidanların çiftçilere hayırlı olmasını diledi. Mudanya Ziraat Odası Başkanı Erdoğan Yıldız, tarıma desteğini sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek, fidanların çiftçilere hayırlı olmasını diledi.

Konuşmalarından ardından 'protokol üyeleri tarafından' çiftçilere, Trabzon hurması fidanları teslim edildi.

Mudanyalı çiftçiye Trabzon hurması desteği
Mudanyalı çiftçiye Trabzon hurması desteği
Mudanyalı çiftçiye Trabzon hurması desteği

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Trabzon, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mudanyalı çiftçiye Trabzon hurması desteği - Son Dakika


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