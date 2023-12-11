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MUDEM ve Kadın Danışma Merkezi'nin Kadın Hakları Projesi 3. Faz 4. Grup Eğitimleri Başladı - Son Dakika
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MUDEM ve Kadın Danışma Merkezi'nin Kadın Hakları Projesi 3. Faz 4. Grup Eğitimleri Başladı

Fransa Büyükelçiliğinin proje çağrısı ile bir araya gelen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi ile Mülteci Destek Derneği'nin (MUDEM), Kadın Hakları Projesi 3. Faz 4. Grup eğitimleri başladı. Eğitimlerde kadınlara cinsel sağlık ve üreme sağlığı haklarının korunması, kadın sağlığı sorunları, beslenme ve hijyen konuları anlatılarak kadınların sosyal uyumunun desteklenmesi ve öz bakım ürünlerine ulaşması sağlanacak.

MUDEM ve Kadın Danışma Merkezi\'nin Kadın Hakları Projesi 3. Faz 4. Grup Eğitimleri Başladı
11.12.2023 - 17:27,
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Fransa Büyükelçiliğinin proje çağrısı ile bir araya gelen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi ile Mülteci Destek Derneği'nin (MUDEM), Kadın Hakları Projesi 3. Faz 4. Grup eğitimleri başladı.

2021 yılında başlayan ve bugüne kadar yüzlerce kadına eğitim verilmesini sağlayan iş birliği projesi ile MUDEM ve Kadın Danışma Merkezi, üçüncü kez hibe almaya hak kazanmıştı. Bu kapsamda 3. Faz 4. grup eğitimleri Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesine bağlı Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi'nde başladı.

Dördüncü grupta, Emek ve 71 Evler Mahallelerinde ikamet eden 10 Türk ve 10 mülteci kadının katıldığı eğitimler 5 hafta sürecek.

Eğitimlerde kadınlara cinsel sağlık ve üreme sağlığı haklarının korunması, kadın sağlığı sorunları, beslenme ve hijyen konuları anlatılarak kadınların sosyal uyumunun desteklenmesi ve öz bakım ürünlerine ulaşması sağlanacak.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel MUDEM ve Kadın Danışma Merkezi'nin Kadın Hakları Projesi 3. Faz 4. Grup Eğitimleri Başladı - Son Dakika


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