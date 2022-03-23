Müdür Aşcı, basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika
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Müdür Aşcı, basın mensuplarıyla bir araya geldi

23.03.2022 12:46
Müdür Aşcı, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, ilde faaliyet gösteren basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, ilde faaliyet gösteren basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Sabah kahvaltısında Adıyaman Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Müdür Ramazan Açcı, Adıyaman eğitimi hakkında bilgiler verdi.

Eğitim konusunda ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ve ellerini taşı altına koyacaklarını vurgulayan Müdür Aşcı, "Yaklaşık 25 gündür Adıyaman'dayım. Adıyaman'ın eğitim ve öğretimiyle ilgili ne yapabiliriz konusunda çok yoğun çalıştık. Yakın vadede ne yapacağız, orta ve uzun vadede ne yapacağız onu masaya yatırdık. Adıyaman'da eğitim ve öğretim için devletimiz gerçekten her şeyi yapmış. Buradaki iş adamları ve sanayicilerde ciddi anlamda destek vermişler. Adıyaman'da okullaşma oranı üst düzeye çıkarılmış. Bundan sonra bizler eğitim ve öğretimi daha kaliteli bir hale dönüştürebiliriz, bunun üzerine çalışacağız" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından soru ve cevap kısmına geçildi. - ADIYAMAN

Müdür Aşcı, basın mensuplarıyla bir araya geldi
Müdür Aşcı, basın mensuplarıyla bir araya geldi

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milli eğitim bakanlığı, Anadolu Lisesi, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Müdür Aşcı, basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika


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