Müdürden şehit ailesine vefa: Kabir ziyareti sözü tutuldu - Son Dakika
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Müdürden şehit ailesine vefa: Kabir ziyareti sözü tutuldu

Müdürden şehit ailesine vefa: Kabir ziyareti sözü tutuldu
15.07.2026 10:28
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Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, şehit öğretmen Şenol Akar'ın ailesine verdiği sözü yerine getirerek onları Karpuzlu'daki kabir ziyaretine götürdü. Kabir başında dualar edildi, ardından şehidin adını taşıyan parkta hatıralar yad edildi.

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, daha önce ziyaret ettiği şehit öğretmen Şenol Akar'ın ailesine verdiği sözü yerine getirerek, aileyi Karpuzlu ilçesindeki kabir ziyaretine götürdü. Kabir başında dualar edilirken, şehidin adını yaşatan parkta da aileyle bir araya gelinerek hatıralar yad edildi.

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, ilk şehit öğretmenlerden biri olan ve Şırnak'ta öğretmenlik görevini sürdürdüğü sırada hain terör saldırısında şehit düşen Şenol Akar'ın ailesine yönelik anlamlı bir vefa örneği sergiledi. Türkoğlu, daha önce gerçekleştirdiği ev ziyaretinde, Karpuzlu ilçesinde bulunan şehitliğe her zaman gidemediklerini dile getiren şehidin babası Hilmi Akar ve annesi Meliha Akar'a kabir ziyaretinde kendilerine eşlik edeceğinin sözünü vermişti. Verdiği sözü yerine getiren İl Müdürü Türkoğlu, şehit ailesini evlerinden alarak Karpuzlu'da bulunan şehit öğretmen Şenol Akar'ın kabrine götürdü. Kabir başında Kur'an-ı Kerim okunup dualar edilirken, başta Şenol Akar olmak üzere vatan uğruna can veren tüm şehitler rahmet, minnet ve dualarla anıldı. Kabir ziyaretinin ardından heyet, Karpuzlu'da şehit öğretmen Şenol Akar'ın adını taşıyan parkta aileyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen buluşmada şehidin hatıraları paylaşıldı, aileyle sohbet edilerek her zaman yanlarında olunduğu belirtildi.

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şehit ailelerinin milletin en kıymetli emanetleri olduğu vurgulanarak, onların her zaman yanında olmanın, acılarını paylaşmanın ve aziz şehitlerin hatıralarını yaşatmanın en önemli sorumluluklardan biri olduğu ifade edildi. Açıklamada ayrıca şehit öğretmen Şenol Akar rahmet ve minnetle anılırken, ailesine sağlık, huzur ve sabır temennisinde bulunuldu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Müdürden şehit ailesine vefa: Kabir ziyareti sözü tutuldu - Son Dakika

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