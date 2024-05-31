Mudurnu\'da 7 asırdır devam eden esnaf duasına öğrenciler de katıldı

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaklaşık 7 asırdan bugüne her cuma yapılan esnaf duasına minik öğrenciler de katıldı.

Bolu'nun tarihi ilçesi Mudurnu'da 700 yılı aşkın süredir devam eden tarihi esnaf duası bu haftada gerçekleştirildi. Tarihi Mudurnu Çarşı'sında yapılan esnaf duası cuma namazı öncesinde onlarca esnafın katılımıyla yapıldı. Esnaf işlerinin hayırlı ve bereketli olması için ellerini semaya açtı. Esnaf duasına Mudurnu Dumlupınar İlkokulu ve Bolu 100.Yıl İlköğretim Okulu öğrencileri de katıldı.

Mudurnu Dumlupınar İlkokulu'ndan Gamze Vural, "Bugün öğrencilerimizi Mudurnu'ya getirdik. Çocuklarımıza, Mudurnu'nun kültürel değerlerini ve geleneklerini öğretmeye çalıştık. Küçük yaşta ahilik kültürünü öğrenmelerini istedik. Böyle şeylerin olması, kültürümüzün yaşatılması çok güzel" dedi.

Dua etkinliğine katılan öğrenci, "Çok güzeldi. Ben buraya gelmeyi çok istiyordum. Ahilik geleneği yıllardır sürdüğü için güzel" ifadelerini kullandı. Bolu'dan Mudurnu'ya gelen bir diğer ilkokul öğrencisi ise "Bu gelenek çok güzel bir şey. Burada ihtiyacı olanların karnı doyuyor, böyle bir geleneğin olması çok güzel" diye konuştu.

Duanın ardından katılan vatandaşlara ve öğrencilere pilav ve hayır ekmeği ikramı yapıldı. - BOLU