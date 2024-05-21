Mudurnu\'da Gençlik Yürüyüşü düzenlendi

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde 'Gençlik Yürüyüşü' yapıldı.

Mudurnu ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın son etkinliği yapıldı. 'Gençlik Yürüyüşü' adı altında onlarca genç 4 kilometre yürüdü. Mudurnu Atatürk Anıtı önünden başlayan yürüyüş atış alanında sona erdi. Yürüyüşe İlçe Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu, Belediye Başkanı Doğan Onurlu ve onlarca öğrenci katılım sağladı. Yürüyüş bitiminde ip atlama, halat çekme ve yöresel oyunlarla gençler doyasıya eğlendi.

Etkinliklerin sonunda öğrencilere yemek ikramında bulunuldu. - BOLU