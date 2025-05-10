Mudurnu\'da Hacı Adaylarına Uğurlama Töreni

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 2025 yılı hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları, düzenlenen programla dualar eşliğinde uğurlandı.

Mudurnu'da hacı adayları için öğle namazının ardından tarihi Yıldırım Beyazıt Camii'nde program düzenlendi. Namazın ardından tekbir ve salavatlarla İlçe Müftülüğü önüne geçen 35 hacı adayı, burada dualarla uğurlandı. Programda konuşan İlçe Müftüsü Mustafa Yeşil Orman, hac ibadetinin önemine dikkat çekerek hacı adaylarına tavsiyelerde bulundu. Programa katılan Mudurnu Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu ise yaptığı konuşmada, "Allah dualarınızı kabul etsin, haccınızı mebrur eylesin. Yolunuz açık, ibadetiniz kabul olsun" dedi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan dualar sırasında bazı hacı adayları gözyaşlarına hakim olamazken, vatandaşlar da müftülük önünde hacı adaylarını sarılarak uğurladı. Mudurnu'dan kutsal topraklara gidecek olan hacı adaylarının duygusal vedaları, zaman zaman duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. - BOLU