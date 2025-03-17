Mudurnu'da Odunluk Yangını Kontrol Altına Alındı

Odunluk yangını büyümeden söndürüldü

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ev ve ahırın bitişiğindeki odunlukta çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, Mudurnu ilçesine bağlı Güveytepe Köyü'nde Kamil Şahin'e ait evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ahır ve evin bitişiğindeki odunlukta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın odunlukta kısa sürede yayıldı. Yangın çıktığını gören ev sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle de yangın büyümeden söndürüldü. Yangın nedeniyle odunlukta küçük çaplı hasar meydana geldi.