Mudurnu Panayırı\'nda Ekin Uzunlar Coşkusu

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde düzenlenen geleneksel panayırın son gününde Karadeniz müziklerinin ünlü ismi Ekin Uzunlar sahne aldı. Alanı tıklım tıklım dolduran vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Mudurnu Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen geleneksel Mudurnu Panayırı sona erdi. Panayırın son gününde ünlü sanatçı Ekin Uzunlar sahne aldı. Konser başlamadan saatler önce alana gelen vatandaşlar, en önde yerlerini aldı. Alanı dolduran vatandaşlar, Ekin Uzunlar'ın şarkılarıyla doyasıya eğlendi. - BOLU