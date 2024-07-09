Müebbet hapisle aranan cinayet zanlısı jandarma ekiplerince yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Müebbet hapisle aranan cinayet zanlısı jandarma ekiplerince yakalandı

Geniş Video İzle

Aydın'ın İncirliova ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından hakkında müebbet hapis cezası bulunan ve 'nitelikli şekilde kasten öldürme' suçundan 3 yıldır aranan N.C.isimli kadın, özel bir ekip tarafından yapılan detaylı araştırma sonucunda yakalandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, JASAT ve İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan bir şahsın yakalanmasına yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre İncirliova ilçesinde 3 yıldır 'nitelikli şekilde kasten öldürme' suçundan aranan ve hakkında müebbet hapis cezası bulunan N.C.isimli kadının yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Özel ekip tarafından yapılan detaylı araştırma sonucu şüpheli şahsın başka bir isim ile gayriresmi bir şahısla yaşadığı ve seyyar hurda topladığı tespit edildi. Yapılan operasyonla şüpheli şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.C., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

09.07.2024 11:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Müebbet hapisle aranan cinayet zanlısı jandarma ekiplerince yakalandı

AYDIN - Aydın'ın İncirliova ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından hakkında müebbet hapis cezası bulunan ve 'nitelikli şekilde kasten öldürme' suçundan 3 yıldır aranan N.C.isimli kadın, özel bir ekip tarafından yapılan detaylı araştırma sonucunda yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, JASAT ve İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan bir şahsın yakalanmasına yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre İncirliova ilçesinde 3 yıldır 'nitelikli şekilde kasten öldürme' suçundan aranan ve hakkında müebbet hapis cezası bulunan N.C.isimli kadının yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Özel ekip tarafından yapılan detaylı araştırma sonucu şüpheli şahsın başka bir isim ile gayriresmi bir şahısla yaşadığı ve seyyar hurda topladığı tespit edildi. Yapılan operasyonla şüpheli şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.C., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

İncirliova, Jandarma, Aydın, JASAT, Güvenlik, Yakalama, Suç, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Müebbet hapisle aranan cinayet zanlısı jandarma ekiplerince yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:19 Muğla’nın Marmaris ilçesinde 4.4 şiddetinde deprem Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.4 şiddetinde deprem
11:38 17 yaşındaki genç, annesini boğazını keserek katletmişti Kavganın nedeni D vitamini tahliliymiş 17 yaşındaki genç, annesini boğazını keserek katletmişti! Kavganın nedeni D vitamini tahliliymiş
11:37 Türk-İş, DİSK ve HAK-İŞ’ten manifesto: Asgari ücret artırılmalı, en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olmalı Türk-İş, DİSK ve HAK-İŞ'ten manifesto: Asgari ücret artırılmalı, en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olmalı
10:56 Sinan Ateş’in annesine yapılanlar Ayşe Ateş’i küplere bindirdi: Ulan müptezeller, ulan adiler Sinan Ateş'in annesine yapılanlar Ayşe Ateş'i küplere bindirdi: Ulan müptezeller, ulan adiler
09:24 TÜİK Başkanı’ndan enflasyon hesaplaması eleştirilerine yanıt TÜİK Başkanı'ndan enflasyon hesaplaması eleştirilerine yanıt
12:51 Bu kez medya sektöründen değil Rasim Ozan’dan boşanan Nagehan Alçı, yeni aşka yelken açtı Bu kez medya sektöründen değil! Rasim Ozan'dan boşanan Nagehan Alçı, yeni aşka yelken açtı
12:07 Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena Nur, 3 kadının saldırısına uğradı Kafasına çakı sokup merdivenden ittiler Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena Nur, 3 kadının saldırısına uğradı! Kafasına çakı sokup merdivenden ittiler
11:52 Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı’nda 4 imza birden Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 4 imza birden
11:36 Amerika’da aile uyuduğu sırada ocağı yakan köpek, yangına sebep oldu Amerika'da aile uyuduğu sırada ocağı yakan köpek, yangına sebep oldu
11:26 Dilan ve Engin Polat’ın iddianamesi iade edildi Dilan ve Engin Polat'ın iddianamesi iade edildi
11:24 Zorla mı evlendirdiler Gelin ve damadın mutsuzluğu, düğünü gölgede bıraktı Zorla mı evlendirdiler? Gelin ve damadın mutsuzluğu, düğünü gölgede bıraktı
10:51 Jeff Bezos tatilde para yağdırıyor Datça’daki bir restoranda 3,5 milyon TL hesap ödedi Jeff Bezos tatilde para yağdırıyor! Datça'daki bir restoranda 3,5 milyon TL hesap ödedi
10:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, ’’En yetenekli Türk futbolcular içinde Arda Güler’i nereye konumlandırırsınız’’ sorusuna bomba yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, ''En yetenekli Türk futbolcular içinde Arda Güler'i nereye konumlandırırsınız?'' sorusuna bomba yanıt
10:43 Şanlıurfa’da Bir Kişi Grup Tarafından Ölümüne Darp Edildi Şanlıurfa'da Bir Kişi Grup Tarafından Ölümüne Darp Edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2024 13:20:46. #1.13#
SON DAKİKA: Müebbet hapisle aranan cinayet zanlısı jandarma ekiplerince yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement