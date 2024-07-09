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Müebbet hapisle aranan cinayet zanlısı jandarma ekiplerince yakalandı

AYDIN - Aydın'ın İncirliova ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından hakkında müebbet hapis cezası bulunan ve 'nitelikli şekilde kasten öldürme' suçundan 3 yıldır aranan N.C.isimli kadın, özel bir ekip tarafından yapılan detaylı araştırma sonucunda yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, JASAT ve İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan bir şahsın yakalanmasına yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre İncirliova ilçesinde 3 yıldır 'nitelikli şekilde kasten öldürme' suçundan aranan ve hakkında müebbet hapis cezası bulunan N.C.isimli kadının yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Özel ekip tarafından yapılan detaylı araştırma sonucu şüpheli şahsın başka bir isim ile gayriresmi bir şahısla yaşadığı ve seyyar hurda topladığı tespit edildi. Yapılan operasyonla şüpheli şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.C., tutuklanarak cezaevine gönderildi.