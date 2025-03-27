Müftü Dilek\'ten Öğrencilere Kadir Gecesi Konferansı

Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, Bilecik Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi 9 ve 10'uncu sınıf öğrencilerine yönelik anlamlı bir konferans verdi.

Okul Müdürü Ahmet Basatemur'un davetiyle gerçekleşen programa, Diyanet Gençlik Koordinatörü Halis Çelik de katıldı. Konferansta Kadir Gecesi'nin İslam'daki yeri ve önemi hakkında konuşan İl Müftüsü Ahmet Dilek, bu mübarek gecenin ibadet, dua ve tefekkür ile değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Müftü Dilek, İslam'ın ilk emri olan 'Oku' nun önemine dikkat çekerek, eğitimin ve okumanın birey ve toplum için taşıdığı değeri ifade etti. Ayrıca, öğrencilere başarıya ulaşmak için çok çalışmanın ve azimle ilerlemenin gerekliliğini belirterek, imam hatipli olmanın ayrıcalıklarını dile getirdi.

Programın sonunda okul müdürü, öğretmenler ve öğrencilere teşekkür eden Dilek, katılımcıların Kadir Gecesi'ni ve yaklaşan Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Konferans, öğrencilerle yapılan sohbetler ve hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu. - BİLECİK