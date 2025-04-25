Müftü İmamoğlu\'ndan Merkez Selman-ı Farisi Camii Ziyareti

Afyonkarhisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, ibadete yeni açılan Merkez Selman-ı Farisi Camii'ni ziyaret ederek cemaate vaaz verdi, ardından vatandaşlarla sohbet etti.

İmamoğlu, geçtiğimiz haftalarda ibadete açılan Merkez Selman-ı Farisi Camii'ni ziyaret etti. Müftü İmamoğlu, camide gerçekleştirdiği program kapsamında cemaatle bir araya gelerek vaaz verdi. Vaazında birlik, beraberlik ve ibadetin manevi gücüne değinen Müftü İmamoğlu, cami cemaatine önemli tavsiyelerde bulundu. Programın ardından vatandaşlarla yakından ilgilenen İmamoğlu, samimi bir atmosferde hasbihal etti. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, İl Müftüsü İmamoğlu'na teşekkür ederek, camilerde bu tür buluşmaların sürmesini temenni etti. - AFYONKARAHİSAR