Müftü Okuş Köylere Ziyaret Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Müftü Okuş Köylere Ziyaret Gerçekleştirdi

Müftü Okuş Köylere Ziyaret Gerçekleştirdi

Müftü Okuş, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda köyleri ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

04.10.2024 13:57
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HAKKARİ (İHA) – Hakkari Müftüsü Hüseyin Okuş, Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle köylere ziyarette bulundu.

Müftü Okuş; Doğanyurt, Demirtaş, Işıklar köyleriyle Yeniyol, Kanatlı, Eğercik, Oluklu, Yağmurlu ve Küçükköşk mezralarını ziyaret etti. İl Müftüsü Okuş, din görevlilerinden yapılan ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Köy sakinlerinin sevinç ve kederlerini paylaşmalarını, sık sık ev ziyaretleri yapmalarını istedi. Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın hayırlara vesile olmasını dileyen Okuş, "Köy sakinlerinin evlerine konuk olduk. İstek ve önerilerini aldık. Gerek konuk olduğumuz evlerde ve gerekse yolda gördüğümüz kişilerle sohbet ettik. İstek ve temennilerini dinledik. İnşaatı devam eden imam evleri ile cami müştemilatlarında incelemelerde bulunarak yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldık. Yapılan çalışmalar için elimizde gelen her türlü desteği vereceğiz" dedi.

Akşam saatlerinde programını tamamlayan İl Müftüsü Okuş'a Şube Müdürü Bilal Beyter de eşlik etti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Müftü Okuş Köylere Ziyaret Gerçekleştirdi - Son Dakika

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