Müftü Topçu\'dan Vali Masatlı\'ya Veda

Hatay İl Müftülüğü görevinden Çanakkale İl Müftülüğüne atanan Mevlüt Topçu, Vali Mustafa Masatlı'ya veda ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette Vali Masatlı, Müftü Topçu'ya başarı belgesi verdi.

Asrın felaketinin ardından Hatay'da görevlendirilen ve bölgedeki ibadethanelerin yeniden inşasında önemli rol alan Mevlüt Topçu, Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Çanakkale İl Müftülüğüne atanmıştı. Müftü Topçu, Vali Mustafa Masatlı'ya veda ziyareti gerçekleştirdi. Valilik makamında gerçekleşen ziyarette; Topçu'ya Vali Masatlı tarafından "Başarı Belgesi" verildi.

Müftü Topçu, görev süresi boyunca sağladığı üstün destek, iş birliği ve rehberlikten dolayı Vali Masatlı'ya teşekkürlerini dile getirdi. - HATAY