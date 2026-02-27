Müftü Topçu'dan Vali Masatlı'ya Veda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Müftü Topçu'dan Vali Masatlı'ya Veda

Müftü Topçu\'dan Vali Masatlı\'ya Veda
27.02.2026 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'dan Çanakkale'ye atanan Müftü Mevlüt Topçu, Vali Masatlı'ya veda ziyaretinde bulundu.

Hatay İl Müftülüğü görevinden Çanakkale İl Müftülüğüne atanan Mevlüt Topçu, Vali Mustafa Masatlı'ya veda ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette Vali Masatlı, Müftü Topçu'ya başarı belgesi verdi.

Asrın felaketinin ardından Hatay'da görevlendirilen ve bölgedeki ibadethanelerin yeniden inşasında önemli rol alan Mevlüt Topçu, Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Çanakkale İl Müftülüğüne atanmıştı. Müftü Topçu, Vali Mustafa Masatlı'ya veda ziyareti gerçekleştirdi. Valilik makamında gerçekleşen ziyarette; Topçu'ya Vali Masatlı tarafından "Başarı Belgesi" verildi.

Müftü Topçu, görev süresi boyunca sağladığı üstün destek, iş birliği ve rehberlikten dolayı Vali Masatlı'ya teşekkürlerini dile getirdi. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mevlüt Topçu, Çanakkale, Valilik, Müftü, Hatay, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Müftü Topçu'dan Vali Masatlı'ya Veda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Instagram’da intiharla ilgili tekrarlı aramalar yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı gönderilecek Instagram'da intiharla ilgili tekrarlı aramalar yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı gönderilecek
Uludağ’daki yangın faciasında tutuklu sanıklar için ev hapsi kararı Uludağ'daki yangın faciasında tutuklu sanıklar için ev hapsi kararı
Bakan Göktaş’tan çocuklarla duygulandıran “Kabe’de Hacılar“ paylaşımı Bakan Göktaş'tan çocuklarla duygulandıran "Kabe'de Hacılar" paylaşımı
Bakan Gürlek açıkladı: Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede yeni adım Bakan Gürlek açıkladı: Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede yeni adım
Oyunculuğu bırakıp EYT’li olmuştu Fenomen dizinini yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı Oyunculuğu bırakıp EYT'li olmuştu! Fenomen dizinini yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı
’’Hu Der Hacılar’’ dünyayı kasıp kavuruyor: ABD’li işçiler bile eşlik etti ''Hu Der Hacılar'' dünyayı kasıp kavuruyor: ABD'li işçiler bile eşlik etti

16:16
Samsunspor’un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Samsunspor'un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
15:55
ABD’nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
15:52
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza Skuter silah sayıldı
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza! Skuter silah sayıldı
14:36
Yol bitti, göl başladı Konya’dan Antalya’ya sörf yaptı
Yol bitti, göl başladı! Konya'dan Antalya'ya sörf yaptı
14:17
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
13:55
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 17:07:46. #7.12#
SON DAKİKA: Müftü Topçu'dan Vali Masatlı'ya Veda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.