Müftü Yardımcısı Kargıoğlu\'na Veda

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Kütahya İl Müftü Yardımcısı olarak görev yapan Bahtiyar Kargıoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Teşkilatına Diyanet İşleri Uzmanı olarak atanması nedeniyle görevine veda etti.

Kütahya İl Müftülüğü'nde düzenlenen veda programında konuşan Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, Bahtiyar Kargıoğlu'na müftülük hizmetlerine sunduğu katkılar için teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Kargıoğlu'nun Diyanet İşleri Başkanlığındaki yeni görevi nedeniyle Kütahya İl Müftülüğü'ndeki mesai arkadaşlarıyla vedalaştığı programda duygusal anlar yaşandı. - KÜTAHYA