Müge Anlı'da gündeme gelen sahte hoca 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçlamasıyla tutuklandı - Son Dakika
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Müge Anlı'da gündeme gelen sahte hoca 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçlamasıyla tutuklandı

08.12.2022 14:48

18 yaşındaki kızının evli ve 6 çocuk babası sahte hoca tarafından kaçırıldığını iddia eden baba, çocuğuna yapılan muskaları Müge Anlı'nın programına getirerek yardım talep etti. Bahis ekini cips paketine sarıp muska diyerek insanları kandırdığı belirlenen sahte hoca, 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Islahiye'de, 18 yaşındaki kızının, 70 yaşındaki, evli ve 6 çocuk babası sözde hoca olarak tanınan K.K. tarafından kaçırılıp 1 aydır alıkonulduğunu söyleyen M.A., Müge Anlı'nın programına başvurdu. K.K.'nin insanları büyü ve muska yaptığını söyleyerek dolandırdığını ileri süren baba M.A., bahsi geçen ismin kızını ve karısını da aynı yolla kandırdığını iddia etti.

"10 YILDIR ERKEK DEĞİLİM, KİMSEYİ KANDIRMADIM"

Anlı, K.K.'nin büyü bozmak için cips paketine sardığı bir gazetenin bahis ekine yaptığı muskalardan birini canlı yayında açarak, 70 yaşındaki üfürükçünün dini duygularını istismar ettiği insanları nasıl kandırdığını gözler önüne serdi. Yayından aktarılanlara göre iddiaların odağındaki K.K., ne genç kızı kaçırıp alıkoyduğunu ne de insanları büyü yaparak kandırdığını kabul etti. İnsanlara şifa dağıtmak için büyü yaptığını söyleyen K., "Ben 10 yıldır erkek değilim. O kızı kaçırmadım sadece yardım ettim. Büyü ile birçok insanı iyileştirdim. Gözlerim görmediği için bir senedir büyü yapmıyorum. Kimseyi kandırmadım" dedi.

Müge Anlı'da gündeme gelen sahte hoca tutuklandı

CANLI YAYIN İHBAR KABUL EDİLİNCE TUTUKLANDI

K.K.'nin, canlı yayındaki ifadeleri üzerine Müge Anlı'nın programı ihbar kabul edildi. Gaziantep Islahiye Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla harekete geçen, Gaziantep Islahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri; K.K.'nin 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçlamasıyla gözaltına aldı. Gaziantep İslahiye Adalet Sarayı'nda önce savcı ardından hakim karşısına çıkan K.K., 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Müge Anlı'da gündeme gelen sahte hoca 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçlamasıyla tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Müge Anlı'da gündeme gelen sahte hoca 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçlamasıyla tutuklandı - Son Dakika
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