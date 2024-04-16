Müge Anlı'nın Programında Etiyopyalı Eman'ın 28 Yıllık Hasreti Son Buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Müge Anlı'nın Programında Etiyopyalı Eman'ın 28 Yıllık Hasreti Son Buldu

Müge Anlı\'nın Programında Etiyopyalı Eman\'ın 28 Yıllık Hasreti Son Buldu

Müge Anlı'nın programında, Etiyopyalı Eman'ın yıllardır aradığı ailesi bulundu. Eman, babasını aramak için geç kalmış olmasına rağmen amcası ve ağabeyiyle tanıştı. Müge Anlı, aileyi bir araya getirme çağrısında bulundu.

16.04.2024 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın programında, Etiyopyalı Eman'ın 28 yıllık hasreti sona erdi. Anlı, Eman Muzaffer Ayub'un yıllardır aradığı ailesini buldu.

Programında kayıpları ailelerine, cinayetleri çözüme, insanları sevdiklerine kavuşturan araştırmacı gazeteci Müge Anlı, 28 yaşındaki Eman Muzaffer Ayub'un, yıllardır aradığı ailesini buldu.

İddiaya göre, Etiyopyalı annesi ve Türk babası Suudi Arabistan'da evlenen Eman Muzaffer Ayub. 1996 yılında Etiyopya'da dünyaya gözlerini açtı. Anneannesi tarafından büyütülen 28 yaşındaki genç kadın, hiç görmediği babası Muzaffer Uzun ile 6 yaşına kadar sadece telefonda konuştu.

Aradan yıllar geçti, Eman Muzaffer Ayub kendi yuvasını kurdu ancak babasına olan merakı ve özlemi hiç dinmedi. Küçük bir çocukken sadece sesini duyduğu babasının peşine düşen Eman'ın ilk durağı anne ve babasının evlendiği Suudi Arabistan oldu.

Suudi Arabistan'da hiçbir sonuç elde edemeyen Eman'ın yolu bu kez Türkiye'ye düştü. Köklerini ve babasını bulma arzusuyla kendi çabalarıyla bir araştırma içine giren Eman son çare olarak Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Yanında eşi, elinde çocuğu ve karnında bebeğiyle Müge Anlı'ya gelen Eman, 4 çocuğu olduğunu bildiği 68 yaşındaki babası Muzaffer Uzun'u bulmak için yardım istedi.

Müge Anlı ve ekibi 28 yıllık hasreti dakikalar içinde sonlandırdı. Eman'ın babası Muzaffer Uzun'un arkadaşları ve komşuları peş peşe yayına bağlandılar. Ne yazık ki genç kadın, babasını aramak için geç kalmıştı. Muzaffer Uzun'un koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı. En son 22 yıl önce sesini duyduğu babasını acı haberini alan ve gözyaşlarına boğulan Eman, "Keşke daha önce aramaya gelseydim" sözleriyle pişmanlığını dile getirdi.

Ancak çok geçmeden Eman'ı sevindirecek gelişmeler yaşandı. Müge Anlı, önce Eman'ın amcasını ardından da ağabeyini buldu. Yaşanan gelişmelerle Eman Muzaffer Ayub'un kalabalık bir ailesinin olduğu da açığa çıktı. Amcası ve ağabeyinin seslerini ilk kez duyan Eman'ın mutlu olabilmesi için Müge Anlı, aileyi bir araya getirme çağrısında bulundu. Daha önce de çok kez sınırları aşan kavuşturmalara imza atan Müge Anlı, Eman ile bir kez daha uluslararası bir mutluluğa sebep oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Koronavirüs, Müge Anlı, Etiyopya, İnsan Hakları, Yerel, Magazin, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Müge Anlı'nın Programında Etiyopyalı Eman'ın 28 Yıllık Hasreti Son Buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:40 Lokanta ve kafelerde KDV zammı iddialarına Bakan Şimşek’ten yalanlama Lokanta ve kafelerde KDV zammı iddialarına Bakan Şimşek'ten yalanlama
19:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek
18:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran-İsrail gerilimin tek müsebbibi Netanyahu yönetimidir Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran-İsrail gerilimin tek müsebbibi Netanyahu yönetimidir
18:34 Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre’de yasaklanan Beypazarı’ndan ilk açıklama Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre'de yasaklanan Beypazarı'ndan ilk açıklama
17:21 Lütfü Savaş’ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı Lütfü Savaş'ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı
19:59 Karaman’da trafik polisinin dikkati olası kazayı önledi, Bakan Yerlikaya teşekkür etti Karaman'da trafik polisinin dikkati olası kazayı önledi, Bakan Yerlikaya teşekkür etti
18:52 18 milyonluk teklif reddedildi Galatasaray, Barış Alper’i rekor bonservisle satacak 18 milyonluk teklif reddedildi! Galatasaray, Barış Alper'i rekor bonservisle satacak
17:56 Beşiktaş teknik direktör arayışları Listede eski Fenerbahçeli Erol Bulut da var Beşiktaş teknik direktör arayışları! Listede eski Fenerbahçeli Erol Bulut da var
17:15 Cimbom’un kasası dolacak Zaniolo için rekor bonservis talebi Cimbom'un kasası dolacak! Zaniolo için rekor bonservis talebi
16:35 Jakuzi tartışmaları sonrası gözlerin çevrildiği İsmail Erdem, belediye binasındaki şatafatı böyle savundu Jakuzi tartışmaları sonrası gözlerin çevrildiği İsmail Erdem, belediye binasındaki şatafatı böyle savundu
15:03 Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın başdanışmanı oldu Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın başdanışmanı oldu
14:28 Özel’den Merkez’in açıkladığı rekor zarara tepki: Parayı emekliye değil bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun Özel'den Merkez'in açıkladığı rekor zarara tepki: Parayı emekliye değil bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun
14:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan’la aralarında kriz mi var Bakan Şimşek’ten dedikoduları bitiren sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aralarında kriz mi var? Bakan Şimşek'ten dedikoduları bitiren sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2024 21:06:27. #1.12#
SON DAKİKA: Müge Anlı'nın Programında Etiyopyalı Eman'ın 28 Yıllık Hasreti Son Buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement