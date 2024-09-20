Muğla Aile Hizmetleri Denetimleri

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Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük, il merkezi ve ilçelerde İl Müdürlüğü'ne bağlı hizmet veren kuruluşlarda denetimler gerçekleştirdi.

Yakup Kütük, denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada, bu tür denetimlerin devlet ve bakanlık açısından önemine dikkat çekti. Kütük, "Bağlı kuruluşlarımızdan gündüzlü ya da yatılı olarak yararlanan vatandaşlarımıza sunulan hizmetin kalitesinin artırılması ve geliştirilmesi önceliğimizdir. Bu denetimlerle, hizmet sunumunda yaşanılan sorunları yerinde tespit ederek çözüme ulaştırmayı hedefliyoruz. Zamanın ve kamu kaynaklarının yerinde kullanılmasını sağlamak ise devletimizin ve bakanlığımızın hassasiyetle üzerinde durduğu konuların başında geliyor" dedi.

Kütük, denetimlerde dezavantajlı bireylere sunulan hizmetlerin mevzuat ve standartlara uygunluğunu, barınma şartlarını, sağlık hizmetlerini, beslenme düzenini, hijyen ve sosyal aktivite imkanlarını detaylı şekilde incelediklerini belirtti. Özellikle hijyen standartları, gıdaların saklanma şartları gibi konularda da hassas bir yaklaşım sergilendiğini ifade etti.

İl Müdürü Kütük, denetimlerin sadece sorunları tespit etmekle kalmadığını, aynı zamanda bu hizmetleri geliştirmek ve vatandaşların ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verebilmek amacıyla yapıldığını vurguladı. Yaptığı açıklamada, "Bu denetimler, hizmet kalitemizi artırmaya yönelik önemli bir adımdır. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunabilmek için sürekli iyileştirme çalışmaları yapıyoruz" şeklinde konuştu. - MUĞLA