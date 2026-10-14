Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, bakım merkezinde kaliteyi gece denetledi

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, Abide Hasan Nuri Öncüer Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde sunulan hizmetlerin etkinliği ve kalitesinin değerlendirilmesi amacıyla gece denetimi gerçekleştirildi.

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde, kuruluşun işleyişi, hizmet sunum süreçleri ve yaşlı vatandaşlara yönelik bakım hizmetleri incelendi.

Denetim kapsamında, merkezde yürütülen çalışmaların hizmet standartlarına uygunluğu değerlendirilirken, yaşlı vatandaşların bakım süreçlerine ilişkin hususlar da ele alındı.

Hizmet kalitesi için denetimler sürüyor

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün, yaşlı vatandaşların güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla denetim ve izleme çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Bakım hizmetlerinin ilgili mevzuata uygun şekilde yürütülmesi ve sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin, kuruluşlarda sunulan hizmetlerin etkinliğinin değerlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.