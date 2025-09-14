Muğla Başkanı Aras'tan Taş Ocaklarına Sert Tepki

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Gökova'daki taş ocaklarına ilişkin, "Bir dünya değeri olan Muğla'mızın doğasını ve insanlarının hayatını 'kanuna rağmen' perişan etmekten utanmayanlara taş ocağı işletmecisi değil, vatan haini denir. Lütfen, iptal edin bu vatan hainlerinin taş ocağı ruhsatlarını" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Araş, Ula ilçesine bağlı Gökova Mahallesi'nde faaliyet gösteren taş ocaklarında gerçekleştirilen dinamit patlatmalarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Aras, şunları kaydetti:

"En sonunda söyleyeceğimi en baştan söyleyeyim, Gökova'yı kanuna rağmen katledenlerin yaptığı; taş ocağı işletmeciliği değil, vatan hainliğidir. 1939 yılından beri yürürlükte olan Zeytin Kanunundaki Madde 20 – (Değişik: 28/2/1995-4086/5 md.) ne diyor? Diyor ki; Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin vegatatif ve generatif gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez. Kanun açık ve net olarak böyle derken ne oluyor? Tonlarca dinamit patlatılarak gerçekleştirilen taş ocağı madenciliğinin oluşturduğu toz bulutları Ula'nın, Akyaka'nın hayatını ve bölgedeki zeytin ağaçlarını perişan ediyor.

Devletimizin yetkililerine buradan bir defa daha sesleniyorum; Bir dünya değeri olan Muğla'mızın doğasını ve insanlarının hayatını 'kanuna rağmen' perişan etmekten utanmayanlara taş ocağı işletmecisi değil, vatan haini denir. Lütfen, iptal edin bu vatan hainlerinin taş ocağı ruhsatlarını. Bunu sadece Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı olarak değil, doğma büyüme bir Muğlalı olarak, insanlık namına tekrar rica ediyorum."