Muğla\'da Türk Bayrağı\'na Saldırıya Sert Tepki

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe ilçesinde bir mağazanın önünde asılı bulunan Türk bayrağının yakılmasını kınadığını belirterek, "Olayın sorumlusunun en kısa sürede tespit edilerek hukuk önünde gereken karşılığı alacağına inanıyorum" dedi.

Aras, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olayın sorumlusunun en kısa sürede tespit edilmesini ve hukuk önünde gereken karşılığı almasını temenni etti.

Aras, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Menteşemizde şanlı Türk Bayrağımıza yönelik çirkin saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum. Bağımsızlığımızın, birlik ve beraberliğimizin simgesi, şehitlerimizin emaneti olan Ay yıldızlı bayrağımıza yapılan hiçbir saygısızlık kabul edilemez. Olayın sorumlusunun en kısa sürede tespit edilerek hukuk önünde gereken karşılığı alacağına inanıyorum."