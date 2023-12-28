Muğla Büyükşehir Belediyesi 138 Okula ve 95 Mahalleye 233 Atatürk Büstü Yaptı

Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde bugüne kadar 138 okula ve 95 mahalleye 233 Atatürk büstü yaptı.

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk için okullar, muhtarlar ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda mahalle, okul meydanlarına ve okullarda Atatürk Şeref Köşesi yaptı. Atatürk büstü belediye ekiplerince yapılırken Atatürk Şeref Köşesi'nin montajı da ekipler tarafından gerçekleştiriliyor.

Muğla'nın 13 ilçesi, 569 mahallesinde yaşayan vatandaşlardan ve okullardan gelen talepler doğrultusunda Atatürk'ün aziz hatırasını yaşatmak için Muğla Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar 233 adet Atatürk Büstü, okullara da 59 adet Atatürk Şeref Köşesi yaptı.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2.YÜZYILDA GENÇLERLE ATATÜRK'ÜN YOLUNDA ÇAĞDAŞ MEDENİYETLER HEDEFİNE YÜRÜYECEK"

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirleri, devrimleri ile hala yaşadığını ve ilelebet yaşayacağını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Atatürk'ün çok güvendiği yeni nesli onun ilke ve devrimlerinin ışığında yetiştirmenin en önemli vazifeleri olduğunu belirtti.

Başkan Gürün, "Muğlamızın 13 ilçesinden hemşehrilerimiz okullarına, mahallelerine Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büstü yapılması için talepte bulunuyorlar. Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz kendi imalatımız olan büst ve Atatürk köşesini mahallelere ve okullara talepler doğrultusunda hemen kazandırıyor. Özellikle çocuklarımızın, gençlerimizin Atatürk ilke ve devrimleri ile yetişmesi, onun aydınlığı ile geleceğe hazırlanması hepimizin öncelikli vazifesi olmalı. 100 yaşındaki Türkiye Cumhuriyeti Atatürk ilke ve devrimlerinden aldığı güçle 2.yüzyılda onun çağdaş medeniyetler hedefine emin adımlarla gençlerle yürüyecek" dedi.