Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 Bakan tarafından pilot il seçildi - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 Bakan tarafından pilot il seçildi

23.02.2022 12:09
Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 Bakan tarafından pilot il seçildi

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Yerel Yönetim Reformu Projesi kapsamında İçişleri Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından evde yaşlı bakım ve tarımsal hizmetleri çalışmalarından dolayı Muğla Büyükşehir Belediyesi 'pilot büyükşehir belediyesi' seçildi.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Yerel Yönetim Reformu Projesi kapsamında İçişleri Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından evde yaşlı bakım ve tarımsal hizmetleri çalışmalarından dolayı Muğla Büyükşehir Belediyesi 'pilot büyükşehir belediyesi' seçildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesinin yürütmekte olduğu evde yaşlı bakım hizmetleri, tarımsal destek hizmetleri ile ilgili pilot büyükşehir seçilmesinin ardından ilk toplantı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde yapıldı. Toplantıya Avrupa Birliği Temsilcisi, İçişleri Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı temsilcileri ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

İlgili Bakanlıklar tarafından pilot Büyükşehir Belediyesi seçilen Muğla Büyükşehir belediyesinin evde yaşlı bakım ve tarımsal hizmetleri iyi uygulama örneği gösterildi. Yerel Yönetim Reformu projesi kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi Pilot Çalışmasında UNDP Kilit Uzmanı Dr. Volkan Recai Çetin tarafından sunum gerçekleştirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Pilot Çalışmasının ardından, uygulama Türkiye geneline yayılacak. Avrupa Birliği, İçişleri Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Muğla Büyükşehir belediyesinin uygulamalarını Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin yanı sıra Aile Sosyal Politikalar ile İl Sağlık Müdürlüklerinde hayata geçirecek. - MUĞLA

Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 Bakan tarafından pilot il seçildi
Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 Bakan tarafından pilot il seçildi
Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 Bakan tarafından pilot il seçildi

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Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği, Pilot, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 Bakan tarafından pilot il seçildi - Son Dakika


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