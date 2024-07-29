Muğla Büyükşehir Belediyesi Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı\'nı İmzaladı

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Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından toplumsal cinsiyet eşitliğini ve katılımcılığı merkezine alan bir belediye olarak Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı'nın imza töreni düzenlendi.

Göreve gelir gelmez Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı kurarak kadınlara yönelik ilk adımı atan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, ardından Şiddete Karşı Tutum Belgesi'ni imzaladı ve Büyükşehir'in 13 ilçesindeki tüm birimlerinde her türlü şiddete, tacize ve mobbinge karşı taviz verilmeyeceğini açıkladı. Aras, bu kez Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı'nı imzaladı.

Menteşe'deki Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Aras, şunları söyledi:

"Bizim gibi eşitsizliğin hakim olduğu bir ülkede bu kriterleri gerçekleştirmek zor. İşimiz kolay değil. Büyük bir sorumluluk altına girdiğimizi belirteyim. Bu imzayı atarken belediyede çalışan 5 bin arkadaşımın buna inanmasını istiyorum. Buna inanırlarsa biz bunu başarabiliriz. Direnç gösterenler olursa bunu başaramayız. Direnç göstereni de görevden alırım. Bu şartın altına imzamı, inandığım için atıyorum. Burada siyasi şov yapmıyorum. Doğru olduğu için, bu mücadeleye inandığım için bunu yapıyorum"

Başkan Aras, belediyede cinsiyet eşitliği ve çalışanların haklarının korunması adına önemli adımlar atmaya devam edeceğini vurguladı. - MUĞLA