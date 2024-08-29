Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum'da Sokak Hayvanları Yararına Müzayede Düzenledi - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum'da Sokak Hayvanları Yararına Müzayede Düzenledi

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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum'da sokak hayvanları yararına müzayede düzenledi. Müzayede, ünlü müzayedeci Uğur Batur'un sunumuyla gerçekleştirildi. Müzayedeye katılanlar, sokak hayvanları için yapılan etkinliği destekledi.

29.08.2024 15:13  Güncelleme: 15:26
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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum'da sokak hayvanları yararına müzayede düzenledi. Müzayedeye katılan Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Dünyada yaşayan bütün varlıklara eşit bakıyoruz. Son yıllarda toplumda şiddetin bu kadar arttığı bu dönemde, doğayı korumanın taraftarıyız" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile Bodrum'da sokak hayvanları yararına yapılan müzayede, ünlü müzayedeci Uğur Batur'un sunumuyla Ramada Otel'de gerçekleştirildi. Müzayedeye Başkan Aras, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve çok sayıda davetli katıldı.

Müzayedede, Büyükşehir Belediyesi Orkestrası Quartet Dinletisi de yer aldı.

Müzayedeci Uğur Batur, etkinliğe ilişkin, "Sokak hayvanları için yapılan bu etkinlikte yer almak benim için çok anlamlı. Patili dostlarımızla ilgili özellikle son dönemlerde daha da hassasiyetle yaklaşmamız gerektiğini biliyoruz. Bu sebeple minik dostlarımız için yapılan bu faydalı etkinlikleri canı gönülden tebrik ediyorum. Destekleri için Büyükşehir Belediyesi'ne de teşekkür ediyorum" dedi.

Sokak hayvanları için yerel yönetimler olarak tüm sorumluluklarını yerine getirdiklerini söyleyen Başkan Mandalinci de "Bodrum'da bulunan barınaklarımızı genişleterek patili dostlarımızın yaşam alanlarını daha da güzelleştirmeyi hedefliyoruz. Bu müzayede sokak hayvanları için büyük önem taşıyor. Yerel yönetimler olarak bizler de hayvanların kısırlaştırılması, rehabilitasyonu ve huzurlu yaşamları için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Sokak hayvanlarına hassasiyetle yaklaştıklarına değinen Başkan Aras ise şunları söyledi:

"Dünyada yaşayan bütün varlıklara eşit bakıyoruz. İnsan doğanın, tabiatın sahibi değildir diyerek bu dünyayı doğasıyla, patili dostlarımızla ve daha birçok canlıyla paylaşıyoruz. Son yıllarda toplumda şiddetin bu kadar arttığı bu dönemde, doğayı korumanın taraftarıyız. İlk etapta çıkarılması planlanan yasa tam bir katliam yasasıydı. Bir ay içerisinde sahiplenilmeyen hayvanların uyutulmasını içeren bu yasa, Türk toplumunun kararlılıkla verdiği tepki üzerine değiştirildi. Bunun üzerine 2028'e kadar belediyelere bakımevi yapma şartı getirildi. Biz bunu seve seve yapmaya hazırız. Bugün burada yapılan farkındalık etkinliğiyle elde edilecek olan gelirlerin yine canlarımıza gitmesi çok anlamlı bir proje. Umarım buradan elde edilen kazanç, can dostlarımıza bir şans daha verir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum'da Sokak Hayvanları Yararına Müzayede Düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum'da Sokak Hayvanları Yararına Müzayede Düzenledi - Son Dakika
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