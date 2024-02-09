Muğla Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyetimizin 100. Yılında Dünden Bugüne Muğla Sempozyumu - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyetimizin 100. Yılında Dünden Bugüne Muğla Sempozyumu

Muğla Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyetimizin 100. Yılında Dünden Bugüne Muğla Sempozyumu

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 100.yılı etkinlikleri kapsamında 'Cumhuriyetimizin 100. Yılında Dünden Bugüne Muğla Sempozyumu' düzenliyor. Sempozyumda Muğla'nın kültürüne, tarihine, edebiyatına, folkloruna, sosyal yapısına, arkeolojisine ve mimarisine dair toplam 12 oturumda 53 bildiri sunulacak.

09.02.2024 15:01  Güncelleme: 15:10
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 100.yılı etkinlikleri kapsamında "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Dünden Bugüne Muğla Sempozyumu" düzenliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 22-24 Şubat 2024 tarihleri arasında "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Dünden Bugüne Muğla Sempozyumu" düzenleyecek. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alaattin Karaca'nın koordinatörlüğünde Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde yapılacak olan ve 3 gün sürecek sempozyumda Muğla'nın kültürüne; tarihine, edebiyatına, folkloruna, sosyal yapısına, arkeolojisine ve mimarisine dair toplam 12 oturumda 53 bildiri sunulacak.

Programın akademik koordinatörü Prof. Dr. Alaattin Karaca, Muğla'nın Helenistik, Karia, Menteşe Beyliği, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ilişkin çok sayıda bildirinin sempozyumda sunulacağını, bildirilerde Muğla'ya dair önemli bilgilerin yer alacağını, bu tür araştırmaların şehrin kültürel kimliği açısından çok değerli olduğunu belirtti ve Büyükşehir Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Osman Gürün'e böyle bir bilimsel programı düzenlediği için teşekkür etti.

22-24 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacak "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Dünden Bugüne Muğla Sempozyumu"nda sunulacak bildiriler daha sonra kitap haline getirilerek basılacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin düzenleyeceği "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Dünden Bugüne Muğla Sempozyumu" programına vatandaşlar, 'https://www.mugla.bel.tr/etkinlik/cumhuriyetimizin-100-yilinda-dunden-bugune-mugla-ulusal-sempozyumu' linkinden ulaşabilecek.

Kaynak: ANKA

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