Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça'da Kısa Mola Merkezi Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça'da Kısa Mola Merkezi Açtı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça\'da Kısa Mola Merkezi Açtı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin ailelerine destek sağlamak amacıyla Datça'da yeni bir Kısa Mola Merkezi açtı. Merkez, engelli bireylerin sosyalleşmesini ve ailelerin nefes almasını sağlıyor. Başkan Ahmet Aras, il genelinde daha fazla merkez açmayı planladıklarını belirtti.

14.02.2025 15:56  Güncelleme: 15:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal belediyecilik alanında vatandaş odaklı hizmetleri ile Türkiye'de ilkleri gerçekleştiren Muğla Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin ailelerine destek sağlamak ve engellilerin birlikte keyifli vakit geçirmeleri amacıyla hayata geçirdiği Kısa Mola Merkezleri'ne bir yenisini daha ekledi.

Büyükşehir Belediyesi hazırlıkları tamamlanan Datça Kısa Mola Merkezini Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın katıldığı törenle açtı. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli bireylerin ailelerine destek sağlamak amacıyla açılan Kısa Mola Merkezleri Menteşe, Milas, Fethiye, Marmaris, Bodrum'un ardından Datça ilçesinde de faaliyete başladı. Büyükşehir Belediyesi Yatağan, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde de kısa mola merkezi açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Açılışı yapılan Datça Kısa Mola Merkezi'nde Engelli Ailelerine Kısa Mola Hizmetinin yanı sıra Sosyal Hizmet Atölyesi, Kırsaldaki Çınarlar Hizmeti ve Sosyal Yardım hizmetleri de verilecek. Engelli bireylere ve ailelerine nefes aldırmayı, eğitimde ve sosyal hayatta fırsat eşitliğini sağlamayı amaçlayan kısa mola merkezlerinden bugüne kadar 439 aile 9 bin 172 defa yararlandı.

Sultan Gencel: "Kısa Mola Merkezi sayesinde kızım sosyalleşebiliyor"

Engelli ailelerini temsilen konuşan Sultan Gencel, "Ben 4 yıldır Marmaris Kısa Mola Merkezi'ni kullanıyorum. Datça'ya açıldığı için mutluyum. Önceden kızım çocuklar ile oyuncak paylaşmıyordu şimdi ise paylaşmaya başladı. Kısa mola merkezi sayesinde kızım sosyalleşebiliyor. Kısa mola merkezleri için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Gül Tamer Çetin: "Bizim için bir nefes alma yeri oldu"

Engelli ailelerini temsilen konuşan Gül Tamer Çetin, "Kısa mola merkezi bizim için bir nefes alma yeri oldu. Ben bir anne olarak kısa mola merkezinin faydalarını çok görüyorum. Belediyemize de bu konuda bize verdiği destek için başta Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Aras: "Muğla'da her yaptığımız işin temelinde eşitlik var"

İl genelinde Kısa Mola Merkezi sayısını arttıracaklarını kaydeden Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bugün burada Kısa Mola Merkezlerimizin 6'ncısını açıyoruz. 3 ilçemizde Kısa Mola Merkezi açmak için çalışmalarımız devam ediyor. Muğla'da her yaptığımız işin temelinde eşitlik var. Hiçbir grubu birbirinden ayırmıyoruz. Bugün burada açılan bu birim bir lütuf değil, toplumun eşitlik temelinde anayasal hakkıdır. Bu hizmeti yapmamak eleştirilmeli yapmak yüceltilmemelidir. Engelli bireylerimizin fiziksel ihtiyaçlarımızın ötesinde, onurlu bir yaşam hakkı için mücadelemizi sürdüreceğiz. Daha adil, eşit ve özgür bir toplum inşa etme kararlılığıyla yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Başkan Aras: "Her ilçemizin ihtiyacına göre yatırımlar yapıyoruz"

Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediyeleri ile iş birliği için de çalıştıklarına değinen Baştan Aras, eşit hizmet politikasıyla her ilçenin ihtiyaçlarına yönelik yatırımlara devam edeceklerini belirtti.

Başkan Aras, "Bir kuruş kamu kaynağını israf etmeden her ilçemizin ihtiyacına göre yatırımlar yapıyoruz. Büyükşehir ilçe belediyesi ayrımı yapmadan her ilçemizle işbirliği içinde çalışıyoruz. Şu anda 3 olan kreş sayımızı kısa süre içerisinde 6'ya çıkaracağız. Kısa mola merkezlerinden kreşlere yaşlı bakımevlerinden kültürel alanlara halkın ihtiyaçlarına yönelik tesisler açmaya devam edeceğiz.

Datça'da önemli çalışmalar yürütüyoruz. Betçe içme suyu projemiz çok kısa bir zaman sonra tamamlanacak, bu bölgemizde suya kavuşacak. Alt ve üstyapıdan yaşam merkezlerine her alanda Datça halkının ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz. Bu güzel tesisimizin tüm Datça'ya hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Ahmet Aras, Politika, Yerel, Yaşam, Datça, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça'da Kısa Mola Merkezi Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:53 Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı
15:56 Erdoğan, iki otomotiv devinin fabrika açacağı şehirleri duyurdu Erdoğan, iki otomotiv devinin fabrika açacağı şehirleri duyurdu
15:20 Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti! Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor
14:45 TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma
14:17 Bankada para ve altını olanlar dikkat Tüm varlığınız sıfırlanabilir Bankada para ve altını olanlar dikkat! Tüm varlığınız sıfırlanabilir
00:18 İsrail ateşkese rağmen Lübnan’a saldırdı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırdı
23:55 Cevdet Yılmaz’dan TÜSİAD’ın eleştirilerine sert tepki Cevdet Yılmaz'dan TÜSİAD'ın eleştirilerine sert tepki
23:49 Türk futbolunda eşi benzeri yok: TFF’den Konyaspor’a tarihi ceza Türk futbolunda eşi benzeri yok: TFF'den Konyaspor'a tarihi ceza
23:33 İstanbul’da CHP’li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama İstanbul'da CHP'li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama
23:28 Ali Mahir Başarır ile Osman Gökçek arasında gergin anlar Başarır’ın anlattığı hikaye gündem oldu Ali Mahir Başarır ile Osman Gökçek arasında gergin anlar! Başarır'ın anlattığı hikaye gündem oldu
23:20 Mourinho’dan Anderlecht galibiyetine ilginç yorum: Çok iyi bir sonuç diyemem Mourinho'dan Anderlecht galibiyetine ilginç yorum: Çok iyi bir sonuç diyemem
23:17 Hastayla fiyat pazarlığına tutuşan hastaneyi bakanlık affetmedi Hastayla fiyat pazarlığına tutuşan hastaneyi bakanlık affetmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 17:31:29. #1.13#
SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça'da Kısa Mola Merkezi Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.