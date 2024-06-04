Muğla Büyükşehir Belediyesi, Denizlerin Temizliği İçin Atık Toplama Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Denizlerin Temizliği İçin Atık Toplama Çalışmalarına Devam Ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Denizlerin Temizliği İçin Atık Toplama Çalışmalarına Devam Ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Gökova Körfezi, Göcek ve Dalaman koylarında teknelerden atık toplamak amacıyla 8 atık alım teknesi kullanmaktadır. 2023 yılında toplamda 5 milyon 758 bin 868 litre pis su, 541 bin 395 kg katı atık, 8 bin 702 litre sintine ve 3 bin 504 litre atık yağ toplanmıştır. Başkan Ahmet Aras, denizlerin temiz kalmasının turizm açısından büyük bir önem taşıdığını belirtmiştir.

04.06.2024 14:28  Güncelleme: 14:30
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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, denizlerin temiz kalmasını sağlamak amacıyla 8 atık alım teknesi ile Gökova Körfezi, Göcek ve Dalaman koylarında teknelerden atık toplamaya devam ediyor. Başkan Ahmet Aras, "Denizin temiz kalması ve doğal güzelliklerimizin korunması sadece bölgemiz için değil, tüm Türkiye ve dünya için büyük bir önem taşıyor" dedi.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Muğla'da, Büyükşehir Belediyesi'nin 8 atık alım teknesiyle teknelerden atık yağ, sintine, pis su ve katık atık toplamaya devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi atık alım tekneleri 2023 yılında Gökova Körfezi, Göcek ve Dalaman koylarındaki teknelerden 5 milyon 758 bin 868 litre pis su, 541 bin 395 kg katı atık, 8 bin 702 litre sintine ve 3 bin 504 litre atık yağ topladı. Ekipler, 2023 yılında 2 bin 458 tekneye hizmet verdi.

Denizlerin korunmasının turizm açısından büyük bir önem taşıdığını belirten Başkan Aras, şunları söyledi:

"Denizin temiz kalması ve doğal güzelliklerimizin korunması, sadece bölgemiz için değil, tüm Türkiye ve dünya için büyük bir önem taşıyor. Denizlerimizin korunması, turizm sektörümüzün sürdürülebilirliği ve çevre sağlığı için kritik bir öneme sahip. 8 atık alım teknesi ile denizlerimizdeki teknelerden atık toplamayı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz, Gökova Körfezi, Göcek ve Dalaman koylarında deniz temizliği için her gün mavi sularımızda yola çıkıyor. Mavi yolculuğun başladığı kıyılarımızı korumaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Muğla Büyükşehir Belediyesi, Denizlerin Temizliği İçin Atık Toplama Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

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