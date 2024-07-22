Muğla Büyükşehir Belediyesi Emeklilere Destek Paketi Hazırladı - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Emeklilere Destek Paketi Hazırladı

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Muğla Büyükşehir Belediyesi, ekonomik darboğazda yaşayan emeklilere destek olmak amacıyla 'Emekli Destek Paketi' hazırladı. Muğla'da 'Halk Kart' sahibi olan ve sosyal destek alan emeklilere aylık 2 bin TL destek verilecek.

22.07.2024 17:08  Güncelleme: 17:13
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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, ekonomik darboğazda yaşayan emeklilere destek olmak amacıyla "Emekli Destek Paketi" hazırladı. Muğla'da "Halk Kart" sahibi olan ve sosyal destek alan emeklilere aylık 2 bin TL destek verilecek. Başkan Ahmet Aras, "Sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşlarımıza elimizin ulaştığı derecede yardım etmeye, onların hayatlarını bir nebze olsun kolaylaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, ekonomik olarak zor günler geçiren emekliler için "Emekli Destek Paketi" projesini devreye soktu. Büyükşehir, Halk Kart desteğinden yararlanan ve 60 yaş üzeri emekli, yaşlılık, ölüm, dul ve engelli aylığı ile geçimini sağlayan, muhtaçlık sınırı altında gelire sahip kentte ikamet eden vatandaşlara hazırladığı destek paketinin ilk ödemelerini bugün yaptı.

Emekli Destek Paketi ile emeklilere bin TL pazar alışverişi, 300 TL ekmek, 200 TL su faturası, 500 TL et desteği olmak üzere 4 farklı kalemde toplam 2 bin TL destek veriyor. Destek, her ay düzenli olarak Halk Kart hesaplarına yatırılacak.

Ülke genelinde emeklilerin içinde bulundukları durumu gördüklerini ve onlara destek olabilmek için çeşitli çalışmalar başlattıklarını belirten Başkan Aras, şunları söyledi:

"Ne yazık ki ülkemizde kötü bir ekonominin içinde emeklilerimiz zor günlerden geçiyor. Emekli maaşlarında büyük iyileştirmeler yapılmalı, yıllarca çalışıp bu ülkeye hizmet eden emeklilerimizin yaşam standartları yükseltilmelidir. Bizler bu durumun farkında olarak onlara destek olmak için yeni çalışmalar başlattık. Bunlardan ilki olan Emekli Destek Paketi'ni hayata geçirdik. İlk etapta Halk Kart desteğimizden yararlanan, şartları uyan vatandaşlarımız bu destekten yararlanacak. Sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşlarımıza elimizin ulaştığı derecede yardım etmeye, onların hayatlarını bir nebze olsun kolaylaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz."

Muğla Büyükşehir Belediyesi Emeklilere Destek Paketi Hazırladı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Muğla Büyükşehir Belediyesi Emeklilere Destek Paketi Hazırladı - Son Dakika

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