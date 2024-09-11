Muğla Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri ile Vatandaşların Evlerine Misafir Oluyor - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri ile Vatandaşların Evlerine Misafir Oluyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri ile Vatandaşların Evlerine Misafir Oluyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, evde bakım hizmeti kapsamında diyetisyen ve psikolog desteği ile vatandaşların evlerine ziyaretler gerçekleştiriyor. Bugüne kadar 24 bin 275 hanede toplamda 396 bin 435 sağlık hizmeti sunuldu.

11.09.2024 14:37  Güncelleme: 14:39
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri yanında diyetisyen ve psikolog görüşmeleri ile vatandaşların evlerine misafir oluyor.

Muğla'nın 13 ilçesinde vatandaşların huzuru, sağlığı için çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi evde bakım hizmeti ile birlikte diyetisyen ve psikolog desteği ile de vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede yürüttüğü evde bakım hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Bugüne kadar 24 bin 275 hanede vatandaşlara toplamda 396 bin 435 sağlık hizmeti sunuldu. Evde bakım projesi kapsamında uzman ekipler cerrahi operasyonlardan sonra bakıma ihtiyaç duyan, ortopedi ve travmatoloji, tansiyon, diyabet, nörolojik bir hastalığı bulunan kişiler, felçli bireyler, ileri yaştaki bireyler, engelli bireyler, pansuman ve enjeksiyon gibi yara bakımına ihtiyaç duyan kişilerin yanlarında oluyor. Ekipler sonda, kateter uygulamaları, kolostomi, stoma bakımı, pansuman, yara bakımı, tansiyon, kan şeker ölçümü, sağlık danışmanlığı, bakıcı ve hasta bakımı eğitimi, reçete yazımı gibi hizmetleri vatandaşların evlerinde veriyor. Ayrıca ekipler talep doğrultusunda yatağa bağımlı ve sağlık sorunu yaşayan vatandaşların saç-sakal tıraşı, vücut bakımı ve banyo gibi ihtiyaçlarını da karşılıyor.

Diyetisyen ve psikolog görüşmeleri de evlerde yapılıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi evde bakım hizmetlerine diyetisyen ve psikolog görüşmesini de ekleyerek vatandaşlara destek oluyor. Evde bakım hizmetinden yararlanan vatandaşlar uzman diyetisyen ve psikolog görüşmelerini de evlerinden yapabiliyor. Büyükşehir Belediyesi sağlık hizmetleri, 84 kişilik uzman ekip ve 30 araçla çalışmalarını sürdürüyor. Evde bakım hizmeti ile bugüne kadar 84 bin 463 genel bakım, 667 hekim muayenesi, 69 reçete yazımı, 702 psikolog görüşmesi ve 172 diyetisyen görüşmesi yapıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri ile Vatandaşların Evlerine Misafir Oluyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri ile Vatandaşların Evlerine Misafir Oluyor - Son Dakika
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