 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Muğla Büyükşehir Belediyesi Kırsaldaki Çınarlar Projesi - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kırsaldaki Çınarlar Projesi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kırsalda yaşayan yaşlı vatandaşların evlerine giderek temizlik, tamirat, soba kurulumu gibi hizmetler sunan 'Kırsaldaki Çınarlar' projesi kapsamında bugüne kadar 737 aileye 12 bin 095 defa hizmet verdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kırsaldaki Çınarlar Projesi
18.12.2023 - 14:00,
Abone Ol

Muğla Büyükşehir Belediyesi "Kırsaldaki Çınarlar" projesi ile kırsalda yaşamını sürdüren, özellikle kendi ev ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan yaşlı vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için evlerine giderek hizmet veriyor. Ekipler proje kapsamında vatandaşların temizlik, tamirat, soba kurulumu ve daha birçok konuda yanlarında oluyor. Büyükşehir ekipleri bugüne kadar il genelinde 737 aileye 12 bin 095 defa hizmet verdi.

Kırsaldaki Çınarlar hizmeti için Büyükşehir Belediyesi'ni arayan ve hizmetten yararlanmak istediğini belirten ailelere randevu verilerek ekipler belirlenen saatte vatandaşların evlerine gidiyor. Evdeki ihtiyaçlara göre camlar siliniyor, mutfak-banyo yıkanıyor, yerler, koltuklar temizleniyor, ortalık toplanıp çöpler atılıyor. Temizlik işlerinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi ekipleri, evlerin merdiven basamaklarına kaymaz bant yapımı, baston altı lastiklerin yenilenmesi gibi düşme önleme çalışmaları, musluk değişimi, TV kanallarının ayarlanması, küçük boya işlerinin yapılması, ampul, perde takılması gibi küçük tamiratlar, soba kurulumu ve bakımlarını da yapıyor.

13 ilçede 737 aile kırsaldaki çınarlar hizmetinden yararlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kırsaldaki Çınarlar Hizmeti ile Menteşe- Ula'da 257, Yatağan-Kavaklıdere'de 140, Milas'ta 93, Bodrum'da 54, Ortaca-Dalaman- Köyceğiz'de 81, Marmaris-Datça'da 27, Fethiye-Seydikemer ilçelerinde de 85 olmak üzere toplam 737 aileye ulaştı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla Büyükşehir Belediyesi Kırsaldaki Çınarlar Projesi - Son Dakika


15:08
Asgari ücret toplantısının ardından Türk-İş'ten ilk açıklama: Rakam telaffuz edilmedi, şu anda bir sonuç yok Asgari ücret toplantısının ardından Türk-İş'ten ilk açıklama: Rakam telaffuz edilmedi, şu anda bir sonuç yok
14:55
Yılmaz Erdoğan'ın başrol olduğu İnci Taneleri dizisinin fragmanı tepki çekti Yılmaz Erdoğan'ın başrol olduğu İnci Taneleri dizisinin fragmanı tepki çekti
14:54
Beşiktaş, Rıza Çalımbay'ın sözleşmesini revize etti Beşiktaş, Rıza Çalımbay'ın sözleşmesini revize etti
14:35
İYİ Parti, istifalardan CHP'yi sorumlu tuttu: Bunun adı operasyon siyasetidir İYİ Parti, istifalardan CHP'yi sorumlu tuttu: Bunun adı operasyon siyasetidir
14:29
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 kuraları çekildi! Kopenhag, Manchester City ile rakip oldu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 kuraları çekildi! Kopenhag, Manchester City ile rakip oldu
14:15
Aboubakar öyle bir şey yaptı ki bu saatten sonra takımda kalması mucize olur Aboubakar öyle bir şey yaptı ki bu saatten sonra takımda kalması mucize olur
14:07
Eski eşinin işyerlerine saldırı düzenlediği gerekçesiyle gözaltına alınan Ece Ronay, suçlamaları reddetti Eski eşinin işyerlerine saldırı düzenlediği gerekçesiyle gözaltına alınan Ece Ronay, suçlamaları reddetti
13:42
İmamoğlu'na 'CHP eş başkanı mısınız?' diye soruldu İmamoğlu'na "CHP eş başkanı mısınız?" diye soruldu

Son Dakika
15:08 Asgari ücret toplantısının ardından Türk-İş'ten ilk açıklama: Rakam telaffuz edilmedi, şu anda bir sonuç yok
14:55 Yılmaz Erdoğan'ın başrol olduğu İnci Taneleri dizisinin fragmanı tepki çekti
14:54 Beşiktaş, Rıza Çalımbay'ın sözleşmesini revize etti
14:35 İYİ Parti, istifalardan CHP'yi sorumlu tuttu: Bunun adı operasyon siyasetidir
14:29 Şampiyonlar Ligi'nde son 16 kuraları çekildi! Kopenhag, Manchester City ile rakip oldu
14:15 Aboubakar öyle bir şey yaptı ki bu saatten sonra takımda kalması mucize olur
14:07 Eski eşinin işyerlerine saldırı düzenlediği gerekçesiyle gözaltına alınan Ece Ronay, suçlamaları reddetti
13:46 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı! İşte masadaki zam oranları
13:42 İmamoğlu'na "CHP eş başkanı mısınız?" diye soruldu
13:38 Döviz Bürosu Çalışanının Aracı Soyuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 15:22:01. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Belediyesi Kırsaldaki Çınarlar Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement