Köyceğiz\'de ortak yaşam alanlarına \'kent mobilyası\' yerleştirildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Köyceğiz ilçesinde sosyal yaşamı güçlendirmek, vatandaşların ortak kullanım alanlarını zenginleştirmek ve eğitim kurumlarının ihtiyaçlarına katkı sağlamak amacıyla ilçe genelinde kent mobilyası dağıtımı gerçekleştirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 'birlikte yönetim' ilkesi doğrultusunda ilçe belediyeleriyle koordineli çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda farklı alanlarda kullanılmak üzere Köyceğiz'e kent mobilyası desteği sağlandı. Büyükşehir Belediyesi tarafından 2025 yılı içerisinde Köyceğiz'e kazandırılan kent mobilyaları kapsamında; bank, piknik masası ve çatılı piknik masası ilçe genelindeki parklar ve okulların kullanımına sunuldu. Ayrıca Kordon, Çayhisar Mahallesi ve Pınar Mahallesi olmak üzere 3 farklı noktaya çocuk oyun grubu kurulurken, Pınar Mahallesi'ne spor aleti yerleştirildi.

Yunus Emre Ortaokulu Okul Müdürü Fatih Şaylan, "Kurumlarımız okullarımızın güzelleştirilmesi ve öğrencilerimizin daha iyi ortamlarda vakit geçirmesi için ellerinden geleni yapıyor. Okulumuza kazandırılan piknik masaları için emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan ise yaptığı açıklamada, "Muğla Büyükşehir Belediyemiz, vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı sosyal alanların yanı sıra çocuklarımız için okullarımızdaki piknik masası ihtiyaçlarına da önemli katkılar sağlıyor. İlçemizin farklı noktalarındaki parklarımızı Büyükşehir Belediyemiz ile iş birliği içerisinde yeniledik. Köyceğiz ilçemize sunduğu desteklerden dolayı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Muğla'da sosyal yaşamı güçlendiriyoruz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sosyal yaşamı güçlendiren ve eğitime katkı sunan desteklemelere büyük önem verdiklerini vurguladı. Başkan Aras, "Muğla'mızın her ilçesinde vatandaşlarımızın ortak kullanım alanlarını daha nitelikli hale getirmek, çocuklarımızın ve gençlerimizin daha sağlıklı, güvenli ve keyifli ortamlarda vakit geçirmesini sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Parklarımızın yanı sıra okullarımıza kazandırdığımız piknik masalarıyla öğrencilerimizin sosyal alan ihtiyaçlarına da katkı sunuyoruz. 'Birlikte yönetim' anlayışıyla ilçe belediyelerimizle uyum içinde çalışmaya, Köyceğiz'de ve tüm Muğla'da yaşam kalitesini artırmaya devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA