Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden 68 milyon TL Tasarruf - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden 68 milyon TL Tasarruf

Muğla Büyükşehir Belediyesi\'nden 68 milyon TL Tasarruf
14.06.2025 13:47  Güncelleme: 13:50
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Makine ve İkmal Tesisi'nde gerçekleştirdiği bakım ve onarım çalışmalarıyla piyasa değerine göre yaklaşık 68 milyon TL tasarruf sağladı. Tesis, hem belediye bütçesine hem de ilçe belediyelerine önemli katkılar sunuyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, modern araç ve gereçlerle donattığı Makine ve İkmal Tesisinde gerçekleştirdiği bakım ve onarım çalışmaları sayesinde piyasa değerine göre yaklaşık 68 milyon TL tasarruf sağladı. Makine ve İkmal Tesisi, hem Büyükşehir Belediyesi'ne hem de ilçe belediyelerine önemli ekonomik katkılar sunuyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Makine ve İkmal Tesisi ile hem belediye bütçesine katkı sağlıyor hem de hizmet kalitesini artırıyor. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 21 dönüm arazi üzerine kurulu olan Makine ve İkmal Tesisi, 10 adet araç bakım atölyesi, 1 adet kaynak atölyesi, 1 adet akaryakıt dolum tesisi ve 74 personel ile hizmet veriyor.

Büyükşehir Belediyesine ait 850 adet araç ve 105 adet iş makinasının bakım ve onarımları Makine ve İkmal Tesisinde yapılıyor. Tesiste günlük 20 ila 25 aracın periyodik bakım ve onarımları yapılırken yıllık 6 bin aracın bakım ve onarımlarını tamamlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Makine ve İkmal Tesisinde gerçekleştirdiği bakım ve onarım çalışmaları sayesinde piyasa değerine göre yaklaşık 68 milyon TL tasarruf sağladı. Tesiste, Büyükşehir Belediyesine ve ilçe belediyelerine ait araç ve iş makinelerinin bakım ve onarım işlemleri, dışa bağımlı olmadan, tamamen kendi imkanlarıyla gerçekleştiriliyor.

Makine ve İkmal Şube Müdürü Onur Çayan, "Muğla Büyükşehir Belediyemize bağlı Makine ve İkmal Tesisimizde 10 adet araç bakım atölyesi, 1 adet kaynak atölyesi, 1 adet akaryakıt dolum tesisi ve 74 personel ile hizmet veriyoruz. Tesisimizde kendi araçlarımızın yanı sıra ilçe belediyelerimiz ile yapılan protokole istinaden atölye imkanlarımızla 133 araç ve iş makinasının onarım işlemleri gerçekleştirdik ve ilçe belediyelerimize teslim ettik. Ayrıca bünyemizde bulunan kaynak atölyemizde 3 bin 684 metrekare kapalı alan, köprü korkulukları ve çeşitli metal işlerini tamamlıyoruz. Atölyelerimizde yapılan işlemlerle piyasada değerine göre yaklaşık 68 milyonluk tasarruf sağladık" diye konuştu.

Makine ve İkmal Tesisinin önemli bir tasarruf sağladığını vurgulayan Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, kentimize ve ilçelerimize daha etkin, hızlı ve ekonomik hizmet sunabilmek için modern donanımları yakından takip ediyor, yatırımlarımızı bu doğrultuda planlıyoruz. Modern araç ve gereçlerle donattığımız Makine ve İkmal Tesisimizde, kendi araç ve iş makinelerimizin yanı sıra ilçe belediyelerimizin araçlarının da onarımlarını gerçekleştiriyoruz. Bu sayede dışa bağımlılığı en aza indirirken önemli bir tasarruf sağlıyoruz. Teknoloji ve yeniliklerden güç alarak, hizmetlerimizi daha da ileriye taşıyacak projeler üretmeye devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden 68 milyon TL Tasarruf - Son Dakika

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