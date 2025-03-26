Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Bayram Öncesi Devlet Desteği - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Bayram Öncesi Devlet Desteği

Muğla Büyükşehir Belediyesi\'nden Bayram Öncesi Devlet Desteği

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşlara evde bakım hizmeti sunarak, kişisel bakım ve tıraş hizmetlerini bayram öncesi gerçekleştiriyor. Ekipler, şimdiye kadar 5 bin 492 kişiye çeşitli kişisel bakım hizmeti sundu.

26.03.2025 15:26  Güncelleme: 15:28
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Evde Bakım Hizmeti ile 13 ilçede vatandaşların sağlık, kişisel bakım, diyetisyen ve fizyoterapist gibi alanlarda yanında olan Büyükşehir Belediyesi, her bayram öncesi olduğu gibi bu bayramda da vatandaşların evlerine misafir oluyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 14 erkek ve kadın kuaförü ile Muğla'nın 13 ilçesinde engelli, yatağa bağımlı, ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine misafir olarak kişisel bakım ve tıraşlarını yapıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri bugüne kadar 5 bin 492 kişiye, 91 bin 76 kez tıraş, saç sakal, tırnak kesimi, kaş, yüz bakımı ve yatağa bağımlılara silme banyosu hizmeti verdi.

Gülay Dural, "Eşim 8 sene oldu felç olalı. 8 seneden beri belediyemiz geliyor, sağ olsunlar tıraşını yapıyorlar. Allah razı olsun onlardan. Muğla Büyükşehir'e bu hizmetleri için teşekkür ediyoruz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görevli Arife Turgut, "Vatandaşlarımızın taleplerini bayram öncesi karşılıyoruz. Hastalarımızın saç-sakal tıraşını yapıyoruz, tırnaklarını kesiyoruz. Aradıklarında 4444801'den bize ulaşabilirler. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Vatandaşların her ihtiyacını karşılamak için gayret gösterdiklerini vurgulayan Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Büyükşehir Belediyesi hizmetlerini toplumun her kesimine ve kentin her noktasına ulaştırmaya özen gösterdiklerini, esas hedeflerinin kendilerine ulaşamayan vatandaşlara ulaşmak olduğunu ve bu anlayışla hayata geçirdikleri evde bakım hizmetleri ile özellikle dezavantajlı vatandaşların evlerine misafir olup ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını açıkladı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Bayram Öncesi Devlet Desteği - Son Dakika

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