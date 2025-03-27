Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden camilerde bayram temizliği

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri Ramazan Bayramı öncesi 22 cami, 1 mescit olmak üzere 23 ibadethanede bakım, onarım, boya ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı öncesi talep üzerine camilerde bakım, onarım, temizlik ve boya çalışmalarını tamamladı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların daha hijyenik ve temiz bir ortamda ibadetlerini yapabilmesi için camilerin içini özel makinelerle yıkayıp, kapı- pencere, ayakkabılıklar, mihrap, kürsü ve minberi detaylı olarak temizledi. Ekipler, temizlik çalışmalarının yanı sıra camilerin elektrik ve su tesisatı onarımlarını da gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi gelen talepler üzerine bazı camilerde boya badana çalışması da yaptı. İl genelinde 22 cami, 1 mescit olmak üzere 23 ibadethanede çalışma gerçekleştirildi.

"Ahmet başkanımıza teşekkür ediyoruz"

Düğerek Mahalle Muhtarı Gülfer Etyemez, "Büyükşehir Belediyemiz tarafından camilerimizin bakımları ve temizlikleri yapılıyor. Bayram öncesi mezarlıklarımızın da bakım ve temizlikleri gerçekleştirildi. Camilerimizde ve mezarlıklarımızda yapılan temizliklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a teşekkür ederim" dedi.

"Camilerdeki çalışmalarımızı tamamladık"

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı personeli Tanju Tavas "Büyükşehir Belediyesi olarak gelen talep doğrultusunda camilerimizde elektrik ve su tesisatı başta olmak üzere temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını tamamladık" dedi.

Başkan Aras: "Görev alanımız ayrımı yapmaksızın sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Muğla'mızın tüm paydaşlarıyla iş birliği içinde çalışarak okulların, ibadethanelerin, rehabilitasyon merkezlerinin ve diğer kamu kurumlarının ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ediyoruz. Muğla'mızın her köşesine hizmet götürmeye çalışıyor, görev alanımız ayrımı yapmaksızın sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz demeden hareket ediyoruz. Daha önce Ramazan desteğimizi yüzde 70 artırmıştık. Şimdi ise Ramazan Bayramı öncesi il genelinde camilerimizin bakım, onarım ve temizliği başta olmak üzere pek çok ihtiyacını karşıladık. Vatandaşlarımız bayramda bakımı yapılmış hijyenik ibadethanelerde ibadetlerini yapabilecekler. Ayrıca bayram ziyareti için mezarlıklarımızın da bakım ve temizliğini de tamamladık. Muğla'mızı her alanda bayrama hazırlıyoruz. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı kutluyor; sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram geçirmelerini diliyorum" ifadelerini kullandı.