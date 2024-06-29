Muğla Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanlarına Acil Müdahale Aracı Hizmete Başladı - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanlarına Acil Müdahale Aracı Hizmete Başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz hayvanlara iç, dış parazit ve kuduz aşıları yapılması için hizmete aldığı acil müdahale aracını ilçelerde kullanmaya başladı. Aracın iç donanımında muayene masası, serum askısı, ilaç-malzeme dolabı, hayvan taşıma rampası, seyyar taşıma sedyesi, lavabo ve kafesler bulunuyor. Yatağan ilçesinde başlayan hizmet, belirli günlerde diğer ilçelerde de devam edecek.

29.06.2024 15:34  Güncelleme: 15:36
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Can dostlar için Büyükşehir Acil Müdahale aracı yollarda

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin sahipsiz hayvanlara iç, dış parazit ve kuduz aşıları yapılması için hizmete aldığı acil müdahale aracı ilçelerde hizmete başladı.

MUĞLA - Türkiye'nin en kapsamlı Geçici Hayvan Bakımevine sahip olan Muğla Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanları için acil müdahale aracını devreye soktu. İç donanımında açılır-kapanır muayene masası, serum askısı, ilaç-malzeme dolabı, hayvan taşıma rampası, seyyar taşıma sedyesi, lavabo ve 4 adet kafes bulunan Acil Müdahale aracı sokak hayvanlarının aşılanması için ilçeleri dolaşıyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde başlayan Büyükşehir Belediyesi Acil Müdahale Aracı hizmeti 27 Haziran - 8 Ağustos tarihleri arasında belirli günlerde Yatağan'da sokak hayvanlarına hizmet edecek. Yatağan'da sokak hayvanlarına müdahaleye başlayan ekipler, sahipsiz hayvanlara iç, dış parazit ve kuduz aşısı yaptı. Sokak hayvanları aşılanarak bulaşıcı hastalıkların da önüne geçiliyor.

Yatağanlı hayvansever Musa Coşkun, "Mahallemizdeki Savaş'a benim özel çocuğum oldu. Her gün karşılaşıyorum. Sabah benim evden gelmemi bekliyor ve sabahları yiyecek alıyorum. Muğla Büyükşehir Belediyesinin bu uygulaması için de canı gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nda görevli Veteriner Hekim Emre Çağlayan, "Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak hayvan bakım evi olmayan ilçelerimizde başlattığımız, muhtarlarımız ve ilçe belediyesi ekiplerimiz ile koordineli olarak yürütülecek program kapsamında sahipsiz sokak hayvanlarına genel sağlık muayenelerinin yanı sıra kuduz aşısı ve anti parazit uygulamalar yapacağız. Ayrıca kısırlaştırılmamış olanlar geçici hayvan bakım evine alınarak gerekli rehabilitasyon hizmetleri tamamlandıktan sonra alındığı ortama geri bırakılmak üzere ilçe belediyesi ekiplerine teslim edilecek" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanlarına Acil Müdahale Aracı Hizmete Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanlarına Acil Müdahale Aracı Hizmete Başladı - Son Dakika
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