Muğla Büyükşehir Belediyesi Sporcuları Avrupa Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda Başarıya İmza Attı - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Sporcuları Avrupa Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda Başarıya İmza Attı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sporcuları Avrupa Gençler Okçuluk Şampiyonası\'nda Başarıya İmza Attı

Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları, Romanya'da düzenlenen Avrupa Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda büyük bir başarı elde etti. U21 ve U18 takımları Avrupa Şampiyonluğu'na ulaşırken, Hazal Burun bireyselde Avrupa Şampiyonu oldu.

13.07.2024 14:47  Güncelleme: 14:49
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(MUĞLA) - Türkiye, Romanya'da düzenlenen Avrupa Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda üyük bir başarıya imza attı. Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcularının da yer aldığı U21 ve U18 takımları, Avrupa Şampiyonluğu'na ulaşırken; Hazal Burun, bireyselde de aynı başarıyı yakalayarak Avrupa Şampiyonu oldu.

Romanya'nın Ploiesti şehrinde düzenlenen Avrupa Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye, büyük bir başarıya imza attı. Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Eflal Duru Kaya'nın yer aldığı U18 Makaralı Yay Milli Takım, şampiyonada Avrupa Şampiyonu oldu. Aynı turnuvada, Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Hazal Burun'un da yer aldığı U21 Makaralı Yay Milli Takımı da Avrupa Şampiyonluğu'nu kazandı.

Hazal Burun, Avrupa Şampiyonu

Şampiyonada Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcularından Hazal Burun 21 yaş altı gençler Avrupa Şampiyonu oldu. Hazal Burun Şampiyonada farklı ülkelerden 30 sporcu ile yarıştığı şampiyonada önemli bir başarıya imza attı.

Konu hakkında açıklama yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Okçularımız her geçen gün başarılarına yenilerini ekliyor. Romanya'da hem takım olarak hem de bireyselde şampiyon olan sporcularımızı kutluyorum. Büyükşehir bünyesindeki sporcularımız özveriyle çalışmalarını yapıyor. İnanıyorum ki bir çok branşta da önemli başarılara ulaşacağız. Spora ve sporcuya yapılan desteğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Bu anlayışla Türk sporunun geleceği, gençlerimizin de sporla buluşmaları için desteklerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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