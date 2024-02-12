Muğla Büyükşehir Belediyesi, Turgutreis İleri Biyolojik Arıtma Tesisi\'ni açıyor

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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum'un en büyük arıtma tesisi olacak Turgutreis İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin açılışını 14 Şubat 2024 Çarşamba günü yapacak.

Bodrum'da, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 yılında yapımına başlanan Turgutreis İleri Biyolojik Arıtma Tesisi tamamlandı. Bodrum'un doğası ve özellikle denizlerinin korunması açısından önem taşıyan Turgutreis İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin açılışı 14 Şubat'ta yapılacak.

Turgutreis Mahallesi başta olmak üzere Akyarlar, Dereköy, Peksimet, İslamhaneleri, Bahçelievler, Karabağ ve Akçaalan mahallelerinde yapılan kanalizasyon hattı Turgutreis Atıksu Arıtma Tesisi'ne bağlanacak. Turgutreis İleri Biyolojik Arıtma Tesisi güncel kurla 469 milyon 417 bin 388 TL'ye mal oldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, arıtma tesisinin yanı sıra Bodrum'da 110 kilometrelik kanalizasyon çalışması da gerçekleştirdi. Bodrum'da Akyarlar, Peksimet, İslamhaneleri, Turgutreis, Bahçelievler, Geriş, Erdemil, Koyunbaba ve Gümüşlük Mahalleleri kanalizasyon hattına kavuştu. 110 kilometrelik kanalizasyon hattı güncel kurla 720 milyon 990 bin 960 TL'ye mal oldu.