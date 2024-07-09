Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Fethiye Belediyesi Faralya Mahallesi'nde Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Fethiye Belediyesi Faralya Mahallesi'nde Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Fethiye Belediyesi Faralya Mahallesi\'nde Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Fethiye Belediyesi, Faralya Mahallesi'nde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, plan askı süreci tamamlanan ve askı itirazları değerlendirilmek üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilen 1/5000 ölçekli Uzunyurt (Faralya) Mahallesi Nazım İmar Planı hakkında bilgi verildi ve vatandaşların talepleri cevaplandırıldı.

09.07.2024 14:11  Güncelleme: 14:13
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Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Fethiye Belediyesi Faralya Mahallesi'nde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Fethiye İlçesi Faralya Mahallesi için plan, askı süreci tamamlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına yapılan askı itirazlarını yerinde değerlendirmek ve vatandaşların görüşlerini almak için Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Fethiye Belediyesi işbirliği ile bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Faralya Mahallesi'nde düzenlenen toplantıya Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı, Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı ile İmar ve Şehircilik ve Şube Müdürleri, Faralya Muhtarı ve vatandaşlar katıldı. Toplantıda Mahalle sakinlerine1/5000 ölçekli Uzunyurt (Faralya) Mahallesi Nazım İmar Planıyla ilgili bilgi verildi ve vatandaşların talep ve şikayetleri cevaplandırıldı.

Fethiye İlçesi Faralya Mahallesi'nde plan askı süreci tamamlanan ve askı itirazları değerlendirilmek üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olan 1/5000 ölçekli Uzunyurt (Faralya) Mahallesi Nazım İmar Planıyla ilgili Faralya Muhtarı Hasan Karaburun şunları söyledi; "Mahallemiz için 1/5000 ölçekli nazım imar planı hazırlandı ve askıya çıktı. Vatandaşlar olarak değerlendirmelerimizi yaparak askı sürecinde itirazlarımızı yaptık. Bu süreçte Muğla Büyükşehir Belediyemiz ve Fethiye Belediyemiz daire başkanları, başkan yardımcısı ve planlama müdürü ile bizler için buraya geldiler. Tüm vatandaşlarımızı tek tek dinlediler. Bizleri aydınlattılar. İtirazlarımızın değerlendirileceğini sonrasında yine bilgilendirme yapılacağını söylediler. Bizlere yardımcı olmak için geldiler. Bizler bu toplantıdan çok memnun kaldık ve toplantının verimli geçtiğine inanıyorum" dedi.

Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Şehir Plancısı Güzide Özkaya Faralya Mahallesi için yapılan nazım imar planı ile ilgili vatandaşları bilgilendirmek, konuyla ilgili bilgi eksikliklerini gidermek için Büyükşehir ve ilçe belediyesi olarak bilgilendirme toplantısı düzenlediklerini söyledi ve toplantının çok yararlı geçtiğini belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Onur Demirtaş Büyükşehir Meclisi'nce onaylanan Faralya Mahallesi nazım imar planına askı süresinde vatandaşların itirazlarını yerinde incelemek için bilgilendirme toplantısı düzenlediklerini söyledi ve bundan sonra da plan çalışmaları sonrası bu tür toplantılara devam edeceklerini belirtti. Onur Demirtaş, "Kamuoyunun bildiği üzere Faralya Mahallesi nazım imar planı Büyükşehir meclisimizce hazırlanıp onaylanmıştır. Vatandaşlarımızın imar planlarına askıda itirazları sonrası hem onların taleplerini dinlemek hem de itirazları yerinde incelemek için bu toplantıyı ilçe belediyemiz ile birlikte düzenledik. Karşılıklı istişare, görüş alışverişinde bulunduk. Gereğini yapmak üzere taahhütte bulunduk. Toplantımız gayet güzel geçti. Planlarımızı vatandaşlarımızın ve kamuoyunun kullanımına daha rahat sunabilmek için bu tarz çalışmalarımız devam edecek" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Fethiye Belediyesi Faralya Mahallesi'nde Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi - Son Dakika
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