Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras Rodos'a gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras Rodos'a gidiyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras Rodos\'a gidiyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras, turizm, bölgesel kalkınma ve iklim kriziyle mücadele konularında ortak projeler geliştirmek ve ikili ilişkileri güçlendirmek için Rodos'a gidiyor.

20.08.2024 15:05  Güncelleme: 15:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras turizm, bölgesel kalkınma ve iklim kriziyle mücadele konularında ortak projeler geliştirmek ve ikili ilişkileri güçlendirmek için 21-23 Ağustos tarihlerinde Rodos'a gidiyor.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın (SKA) Ege Denizi ve Akdeniz'deki uygulamalarında ortak bakış açıları geliştirmek, Rodos'taki yerleşik Türk soydaşlarıyla kültürel bağları güçlendirmek ve karşılıklı faaliyetlerimizi artırmak için Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Rodos'a gidiyor.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Rodos ziyaretinde Rodos Belediye Başkanı Alexandros Koliadis, Güney Bölge Yönetimi Uluslararası İlişkiler ve Turizmden sorumlu Bölge Başkan Yardımcısı Marietta Papavasilliou, Rodos Başkonsolosu Salim Kırcalıali, Rodos Türk Kardeşlik Derneği ile görüşecek.

Başkan Aras; "Tarihi ve kültürel bağlarımızı daha da sağlamlaştıracağız"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Rodos ziyareti ile adada yaşayan soydaşları ile bir araya geleceklerini aynı zamanda Ege'nin iki yakasında ikili ilişkilerle dostluk köprüsü kuracaklarını belirtti.

Başkan Aras; "Ege'nin iki yakasını karşılıklı işbirliği, turizm ve bölgesel kalkınma konularında bir araya getirmek için Rodos'a gidiyoruz. Kıyı Ege Belediyeler Birliği olarak da Rodos'ta önemli ziyaretlerimiz, görüşmelerimiz olacak. Dünya Kenti Muğla vizyonumuzla Ege'de, Akdeniz'de tüm komşularımızla dostluk ve barış içinde güç birliği yapacağız. Tarihi ve kültürel bağlarımızı daha da sağlamlaştırarak birlikte güzel projelere imza atacağız" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ahmet Aras, Ege, Turizm, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras Rodos'a gidiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:40 Ankara’da orman yangını Alevlerin sıçradığı bir köy, tedbir amaçlı boşaltıldı Ankara'da orman yangını! Alevlerin sıçradığı bir köy, tedbir amaçlı boşaltıldı
14:18 Bakan Memişoğlu’ndan maymun çiçeğiyle ilgili yüreklere su serpen sözler Bakan Memişoğlu'ndan maymun çiçeğiyle ilgili yüreklere su serpen sözler
14:16 Yayla evinde 3 kişinin diri diri yandığı olayda korkunç şüphe Akrabalar gözaltında Yayla evinde 3 kişinin diri diri yandığı olayda korkunç şüphe! Akrabalar gözaltında
12:44 Kayseri’de kan donduran cinayet Kayseri'de kan donduran cinayet
11:33 Putin, Çeçenistan’da kendisine hediye edilen Kur’an-ı Kerim’i öptü Putin, Çeçenistan'da kendisine hediye edilen Kur'an-ı Kerim'i öptü
07:57 Yurt dışı e-ticaret siparişlerine yeni düzenleme Yurt dışı e-ticaret siparişlerine yeni düzenleme
01:19 İstanbul Boğazı’nda tekne battı: 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp İstanbul Boğazı'nda tekne battı: 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp
01:16 Biden, orduya talimatını verdi: Nükleer çatışmalara hazır olun Biden, orduya talimatını verdi: Nükleer çatışmalara hazır olun
00:39 İstanbul’da kan donduran cinayet Sosyal medyada yaptığı paylaşım, küçük çocuğun sonu oldu İstanbul'da kan donduran cinayet! Sosyal medyada yaptığı paylaşım, küçük çocuğun sonu oldu
00:17 Sokak köpekleri parçalayarak öldürmüştü Talihsiz adamın yaşadığı vahşet hastane raporunda Sokak köpekleri parçalayarak öldürmüştü! Talihsiz adamın yaşadığı vahşet hastane raporunda
23:28 Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız
23:14 Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu Ndombele’nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu! Ndombele'nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor
23:01 Mersin’de orman yangını Ekipler alevlere güçlükle müdahale ediyor Mersin'de orman yangını! Ekipler alevlere güçlükle müdahale ediyor
22:31 Marmaray’da korkunç olay Raylara atlayan adam trenin altında can verdi Marmaray'da korkunç olay! Raylara atlayan adam trenin altında can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2024 16:10:38. #1.12#
SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras Rodos'a gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement