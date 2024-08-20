Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras Rodos\'a gidiyor

Yerel

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras turizm, bölgesel kalkınma ve iklim kriziyle mücadele konularında ortak projeler geliştirmek ve ikili ilişkileri güçlendirmek için 21-23 Ağustos tarihlerinde Rodos'a gidiyor.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın (SKA) Ege Denizi ve Akdeniz'deki uygulamalarında ortak bakış açıları geliştirmek, Rodos'taki yerleşik Türk soydaşlarıyla kültürel bağları güçlendirmek ve karşılıklı faaliyetlerimizi artırmak için Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Rodos'a gidiyor.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Rodos ziyaretinde Rodos Belediye Başkanı Alexandros Koliadis, Güney Bölge Yönetimi Uluslararası İlişkiler ve Turizmden sorumlu Bölge Başkan Yardımcısı Marietta Papavasilliou, Rodos Başkonsolosu Salim Kırcalıali, Rodos Türk Kardeşlik Derneği ile görüşecek.

Başkan Aras; "Tarihi ve kültürel bağlarımızı daha da sağlamlaştıracağız"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Rodos ziyareti ile adada yaşayan soydaşları ile bir araya geleceklerini aynı zamanda Ege'nin iki yakasında ikili ilişkilerle dostluk köprüsü kuracaklarını belirtti.

Başkan Aras; "Ege'nin iki yakasını karşılıklı işbirliği, turizm ve bölgesel kalkınma konularında bir araya getirmek için Rodos'a gidiyoruz. Kıyı Ege Belediyeler Birliği olarak da Rodos'ta önemli ziyaretlerimiz, görüşmelerimiz olacak. Dünya Kenti Muğla vizyonumuzla Ege'de, Akdeniz'de tüm komşularımızla dostluk ve barış içinde güç birliği yapacağız. Tarihi ve kültürel bağlarımızı daha da sağlamlaştırarak birlikte güzel projelere imza atacağız" dedi. - MUĞLA