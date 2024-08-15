Muğla Büyükşehir Belediyesi Yenilenebilir Enerji Projelerine Devam Ediyor - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Yenilenebilir Enerji Projelerine Devam Ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Yenilenebilir Enerji Projelerine Devam Ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, Denizova GES projesinin ardından 4 GES ve 1 HES projesini daha hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımlarla elektrik tasarrufu sağlanacak.

15.08.2024 15:41  Güncelleme: 15:43
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Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmaya devam ediyor. Son olarak Denizova GES projesini hizmete sunan ekipler dört farklı GES ve bir mikro HES projesini daha hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi MUSKİ Genel Müdürlüğü yenilenebilir enerji kaynakları yatırımlarıyla elektrik tasarrufu sağlamaya devam ediyor. Son olarak Denizova Mahallesinde yıllık elektrik giderinin yaklaşık yüzde 10'luk kısmını karşılayabilecek düzeyde elektrik üretim kapasitesi olan GES projesini hizmete sunan ekipler 4 GES, 1 HES projesini daha hayata geçirmeye hazırlanıyor.

İl genelinde 5 çatı tipi Güneş Enerji santrali bulunan MUSKİ Genel Müdürlüğü, 4 farklı noktada daha GES kurulumu için proje çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Fethiye Atıksu Arıtma Tesisi, Turgutreis Atıksu Arıtma Tesisi, Yatağan su deposu ve MUSKİ Genel Müdürlüğü Binasının otopark çatısına yaklaşık 250 KW güce sahip yeni güneş enerji santralleri kurulması amaçlanıyor. Kurulacak olan bu 4 çatı tipi güneş enerji santralleri yıllık 350 bin kWh enerji üretimi ile MUSKİ Genel Müdürlüğünün 730 bin TL tasarruf etmesini sağlayacak.

Bodrum Geyik Barajından gelen ve Çamköy su deposunu besleyen hattın depo girişine mikro ölçekte Hidroelektrik santrali yapmayı planlayan MUSKİ Genel Müdürlüğü tüm projelerini hazırlarken gerekli izinlerin verilmesi ile birlikte çalışmalarını başlatacak. Su kuvveti ile elektrik üretecek olan ekipler burada 3 Milyon kWh enerji üreterek yıllık yaklaşık 5 Milyon 700 Bin TL tasarruf edecek. Bu projenin yanı sıra 3 farklı noktada daha detaylı fizibilite raporları hazırlanırken belirlenen bölgelerde de izin ve proje çalışmalarına başlanacak.

"Kullandığımız elektriğin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etmeyi hedefliyoruz"

Konu hakkında açıklamalarda bulunan MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, elektrik giderlerinin çok yüksek olduğunu ve bunu karşılayabilmek için enerji yatırımlarını sürdüreceklerini söyledi. Şengül, kullandıkları elektriğin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı hedeflediklerini vurgularken, "Bildiğiniz üzere MUSKİ Genel Müdürlüğü olarak suyun evlere ulaşması, atıksuyun arıtılması ve bertaraf edilmesi gibi konularda çok büyük elektrik giderlerimiz bulunuyor. Başta pompalar ve diğer mekanik ekipmanlarımızın birçoğu elektrik enerjisine ihtiyaç duyuyor. Bizlerde özellikle sayın Başkanımız Ahmet Aras'ın teşvikleri ve destekleriyle yenilenebilir enerji yatırımlarımıza önem vererek projelerimizi hızlandırdık. Çamköy HES projemizi hayata geçirirsek enerji giderlerimizin yaklaşık yüzde 15'lik kısmını karşılıyor olacağız. Buradaki asıl hedefimiz ise tamamını karşılamak. Bu doğrultuda çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla Büyükşehir Belediyesi Yenilenebilir Enerji Projelerine Devam Ediyor - Son Dakika

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