Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Çimento Fabrikası Projesinin Bilirkişi Raporuna İtiraz - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Çimento Fabrikası Projesinin Bilirkişi Raporuna İtiraz

21.07.2026 12:30  Güncelleme: 14:35
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, daha önce mahkemece iptal edilen Bayır-Deştin Çimento Fabrikası projesi için hazırlanan yeni bilirkişi raporuna itiraz etti. Belediye, raporun bilimsel eksiklikler içerdiğini ve kesinleşmiş yargı kararlarının göz ardı edildiğini savunarak yeni inceleme talep etti.

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, daha önce iki kez yargıdan dönen Bayır-Deştin Çimento Fabrikası projesi için hazırlanan yeni bilirkişi raporuna itiraz etti. Belediye, raporun bilimsel eksiklikler içerdiğini ve kesinleşmiş yargı kararlarının göz ardı edildiğini savundu.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Bayır-Deştin bölgesinde yapılması planlanan Entegre Çimento Fabrikası ve Hammadde Ocakları'na ilişkin daha önce hazırlanan iki ayrı ÇED raporu mahkemeler tarafından iptal edilirken, aynı proje için geçen yıl yeniden verilen "ÇED Olumlu" kararına karşı Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan dava devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından, dosyaya giren bilirkişi raporuna kapsamlı itiraz sunuldu.

Dava kapsamında 17 Haziran 2026 tarihinde proje alanında gerçekleştirilen keşfin ardından hazırlanan 6 Temmuz 2026 tarihli bilirkişi raporuna itiraz eden Büyükşehir Belediyesi, proje alanının daraltılmasının çevresel etkileri ortadan kaldırmaya yetmeyeceğini savundu.

İtiraz dilekçesinde bilirkişi değerlendirmelerinin teknik ve bilimsel açıdan eksik olduğu, çevresel etkilerin bütüncül biçimde ele alınmadığı ve uzun vadeli kamu yararı değerlendirmesinin yapılmadığı ifade edildi.

YENİ İNCELEME YAPILMASI TALEP EDİLDİ

Belediye, çevre mühendisliği, hidrojeoloji, madencilik, biyoloji, ormancılık, ziraat ve meteoroloji alanlarında eksik incelemelerin yeni saha çalışmaları, ölçümler ve modellemelerle giderilmesini istedi. Özellikle meteorolojik modellemelerin güvenilir veri setleri kullanılarak alanında uzman bilirkişiler tarafından yeniden yapılması gerektiği belirtilirken, mevcut bilirkişi raporunun bu eksiklikler giderilmeden hükme esas alınmaması talep edildi.

ÖNCEKİ BİLİRKİŞİ RAPORU

"ÇED olumlu" kararına karşı açılan davada Muğla 2. İdare Mahkemesi'nin iptal kararı ile Danıştay 4. Dairesi'nin onama kararına esas olan bilirkişi raporunda; projenin verimli tarım arazileri, içme suyu kaynakları, MUSKİ kuyuları, orman ekosistemi ve biyolojik çeşitlilik üzerinde ciddi riskler taşıdığı tespit edilmişti."

Raporda ayrıca toz emisyonlarının eksik hesaplandığı, zeytinlikler ve orman alanlarının zarar göreceği, çok sayıda ağacın kesileceği, orman yangını riskine rağmen yeterli önlemlerin bulunmadığı, arıcılık faaliyetleri ve çam balı üretiminin olumsuz etkileneceği, projenin ise 3573 sayılı Zeytincilik Kanunu hükümleriyle uyumlu olmadığı değerlendirilmişti.

Kesinleşmiş yargı kararlarına rağmen, yeri ve teknolojisi değişmeyen proje için 2025 yılında yeniden verilen ÇED Olumlu Kararı üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı aleyhine Muğla 3. İdare Mahkemesi'nin 2025/962 esas sayılı dosyası kapsamında iptal davası açmıştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Çimento Fabrikası Projesinin Bilirkişi Raporuna İtiraz - Son Dakika

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