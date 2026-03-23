Muğla Büyükşehir\'den Şubat ayında 25 milyon TL sosyal destek

23.03.2026 14:03
Muğla Büyükşehir Belediyesi sosyal projeler, Ramazan Ayı gıda kolisi desteği, yardımlar ve ulaşım desteği ile 2026 Şubat ayında vatandaşlara 25 Milyon 120 Bin TL destek sağladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik hizmetleri alanında Muğla Kart, Beslenme, Ramazan Ayı Gıda kolisi desteği, Karakış, Sağlık Giderleri, Eğitim, Nakdi, Emekli yardımı, ulaşımda 65 Yaş üstü, Anne Kart, Öğrencilere ulaşım 1 TL gibi desteklerle vatandaşların yanında olurken 2026 Şubat ayında bu desteklere 25 Milyon 120 Bin TL ayırdı. 2026 yılı sosyal destek bütçesini yüzde 105 oranında arttıran Büyükşehir Belediyesi 7'den 70'e tüm vatandaşları kapsayan sosyal belediyecilik projelerini hayata geçiriyor.

Ramazan ayında 10 bin gıda kolisi

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Ramazan ayında, ihtiyaç sahibi vatandaşlara 10 bin gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirildi. Yaşanan ağır ekonomik şartlar nedeniyle sosyal desteklere büyük önem veren Büyükşehir Belediyesi sağlıktan ulaşıma, beslenmeden emeklilere kadar birçok alanda vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Başkan Aras; "Büyükşehir olarak tüm gücümüzle hemşerilerimizin yanındayız"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras sosyal belediyecilik alanında sağlıktan eğitime, ulaşımdan gıdaya vatandaşların yüzlerini güldüren projelerle onların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal şartlar nedeniyle her zamankinden daha çok vatandaşların yanında olmaya çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Ahmet Aras sözlerine şöyle devam etti:

"Özellikle ihtiyaç sahibi ailelerimizin bütçelerine katkı sağlamak için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz. Her kesimine dokunmaya çalışıyoruz. Tüm evlatlarımızın eşit eğitim hakkı için, ulaşım masraflarını en aza indirmek, sağlık şartlarını iyileştirmek, emeklilerimizin yüzlerinin gülmesi için birçok kalemde sosyal destek bütçemizi yüzde yüzün üzerinde arttırdık. Ramazan ayı boyunca da il genelinde ihtiyaç sahibi ailelerimize gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdik. İnsanlarımızın hayat şartlarının iyileşmesine bir nebze olsun katkı sunabilmek bizlerin en büyük mutluluk kaynağıdır" - MUĞLA

Kaynak: İHA

