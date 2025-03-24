Muğla Büyükşehir, Dondan Zarar Gören Çiftçileri Destekliyor - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir, Dondan Zarar Gören Çiftçileri Destekliyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, narenciyede yaşanan don olayları sonrasında zarar gören çiftçilere zirai don eğitimi vererek ilaç desteği sağladı. Dondan etkilenen bölgelerde yapılan eğitim çalışmalarında, çiftçilere tarımsal tedbirler ve ilaç dağıtımı gerçekleştirildi.

24.03.2025 16:51
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Muğla Büyükşehir'den dondan zarar gören üreticilere destek

Muğla Büyükşehir Belediyesi narenciyede yaşanan don olayları nedeniyle çiftçilere zirai don eğitimi verdi.

MUĞLA - Muğla'nın Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde Şubat ayında don olayı yaşanmış, narenciye bahçeleri zarar görmüştü. Muğla Büyükşehir Belediyesi narenciye üretiminde yaşanan olumsuzluklar sonrası bölgede zarar gören çiftçilere zirai dona yönelik eğitim verip zirai ilaç desteğinde bulundu.

Muğla'nın narenciye üretiminde en önemli merkezileri olan Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçesinde etkili olan don olayı nedeniyle portakal, limon ve mandalina ağaçları zarar gördü. Yaşanan don olaylarında Ortaca'da 7 bin 500, Dalaman'da 3 bin 500 ve Köyceğiz'de 25 bin dekarda don zararı meydana geldi ve üretim olumsuz etkilendi.

Üreticilere eğitim ve ilaç desteği

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri Köyceğiz'in Beyobası, Döğüşbelen, Hamitköy, Zaferler ve Kavakarası Mahallelerinde dondan zarar gören üreticileri ziyaret etti. Ekipler zirai don öncesi ve sonrası tarımsal tedbirler eğitimi düzenledi. Eğitim toplantısına katılan üreticilere ilaç desteği verildi.

Köyceğiz Beyobası Mahalle Muhtarı Nadi Sül, "Büyükşehir Belediyemizin düzenlediği, donla ilgili ağaçlarımızın zarar görmesiyle ilgili düzenlediği toplantımıza vatandaşlarımız katıldı. Ağaçlarımız çok kurudu uçlarından dolayı. Büyükşehir Belediyemiz geldi, burada güzel bir toplantı yaptı. Vatandaşlarımızı güzel bir şekilde bilgilendirdi, ne yapmaları gerektiğini güzelce anlattılar. Dönümüne göre de ilaçlarını dağıtıyorlar. İnşallah faydası olur" dedi.

Dondan ürünleri zarar gören Sehmi Turan, "Dondan zararımız var. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığından Allah razı olsun bize de bir şekilde ilaç ulaştırdılar. Sağ olsunlar" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla Büyükşehir, Dondan Zarar Gören Çiftçileri Destekliyor - Son Dakika

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