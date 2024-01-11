Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Derneği Ödülleri Sahiplerini Buldu

Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Derneği'nin meslek ödülleri sahiplerini buldu. Düzenlenen törende ilk kez verilen yılın habercisi ödülünü ise İhlas Haber Ajansı (İHA) Muğla Muhabiri Bekir Tosun aldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Gazeteciler Cemiyeti Derneği Seçici Kurul tarafından haber, haber fotoğrafı, röportaj, spor haberi, kent yazıları, grafik tasarım, çevre kategorilerinde toplam 41 ödül verildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Salonu'ndaki ödül gecesine Vali İdris Akbıyık Ankara'da valiler toplantısında olduğu için katılamazken, yerine Vali Yardımcısı Murat Sarı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, CHP Muğla milletvekilleri, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, ilçe belediye başkanları ve STK temsilcileri katıldı.

İhlas Haber Ajansı'nın 4 muhabiri ödüle layık görüldü

Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Derneği Seçici Kurulu tarafından ilk kez bu yıl, yılın habercisi kategorisinde ödül verildi. Uzun yıllardır Muğla'da görev yapan İHA Muhabiri Bekir Tosun'a yılın habercisi ödülünü Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün verdi. Gecede ayrıca İHA Marmaris Muhabiri Demet Kızıl, İHA Bodrum Muhabiri Hamdi Yörür ve Menteşe Muhabiri Mustafa Altar Zeyhan haber kategorisinde ödül aldı. Gecede verilen ödüller şöyle:

"Haber kategorisinde Ferdi Yavuz (Yenigün Gazetesi), M. Altar Zeyhan (İHA), Hamdi Yörür (İHA), Çiçek Bozoğlu (Bodrum Gündem), Cavit Akgün (DHA), Emrullah Gök (FRT TV), Demet Kızıl (İHA).

Haber Fotoğrafı kategorisinde Alirıza Akkır, Mehmet Can Meral, Volkan Yıldız.

Röportaj kategorisinde Vural Efecik, Osman Akça, Nevzat Çağlar Tüfekçi.

Spor haberciliği kategorisinde Sertaç Bayraktar, Berkay Göcekli, Ayşegül Ülkü, Sercan Ergin, Hüseyin Açar.

Kent yazıları kategorisinde Alp Arbak, Özcan Özgür, Özden Akgüç, Osman Kara.

Grafik tasarım kategorisinde Coşkun Doğan, Mete Sönmez, Duygu Kaplan, Damla Akyol, Güliz Karaoğlan, Nur Düzen.

Çevre haberciliği kategorisinde Durmuş Genç, Ömer Kundakçı, Esma Turan.

Genç Kalemler Özendirme Ödülü kategorisinde Ecem Kiriş, Mukaddes Yelin, Aziz Şahin, Özgür Erdeniz Kundakçı, Tuğba Kara, Onur Çadır.

Dijital platformda yayın yapan kuruluşlar kategorisinde TV 48, FRT TV, Kent TV." - MUĞLA