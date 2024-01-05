Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti\'nden Bekir Tosun\'a Yılın Habercisi Ödülü

Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti'nin meslek ödüllerinin sahipleri açıklandı. Muğla'da İhlas Haber Ajansı muhabiri Bekir Tosun Yılın Habercisi Ödülü'ne layık görüldü.

Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti seçici kurul tarafından yapılan değerlendirmede Yılın Habercisi Ödülü İhlas Haber Ajansı Muğla Muhabiri Bekir Tosun'a verilirken, haber kategorisinde İHA Menteşe İlçe Muhabiri Mustafa Altar Zeyhan, Marmaris İlçe Muhabiri Güldemet Kızıl ve Bodrum İlçe Muhabiri Hamdi Yörür de ödül alan isimler oldu. Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti tarafından 10 Ocak'ta yapılacak tören ile ödüllerin sahiplerine verileceği öğrenildi. - MUĞLA