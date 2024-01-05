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Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti'nden Bekir Tosun'a Yılın Habercisi Ödülü - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti'nden Bekir Tosun'a Yılın Habercisi Ödülü

Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, İhlas Haber Ajansı Muğla Muhabiri Bekir Tosun, Yılın Habercisi Ödülü'ne layık görüldü. Ayrıca, İHA Menteşe İlçe Muhabiri Mustafa Altar Zeyhan, Marmaris İlçe Muhabiri Güldemet Kızıl ve Bodrum İlçe Muhabiri Hamdi Yörür de ödül alan isimler arasında yer aldı. Ödüllerin 10 Ocak'ta düzenlenecek törenle sahiplerine verileceği belirtildi.

Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti\'nden Bekir Tosun\'a Yılın Habercisi Ödülü
05.01.2024 - 13:26,  Güncelleme: 13:26
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Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti'nin meslek ödüllerinin sahipleri açıklandı. Muğla'da İhlas Haber Ajansı muhabiri Bekir Tosun Yılın Habercisi Ödülü'ne layık görüldü.

Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti seçici kurul tarafından yapılan değerlendirmede Yılın Habercisi Ödülü İhlas Haber Ajansı Muğla Muhabiri Bekir Tosun'a verilirken, haber kategorisinde İHA Menteşe İlçe Muhabiri Mustafa Altar Zeyhan, Marmaris İlçe Muhabiri Güldemet Kızıl ve Bodrum İlçe Muhabiri Hamdi Yörür de ödül alan isimler oldu. Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti tarafından 10 Ocak'ta yapılacak tören ile ödüllerin sahiplerine verileceği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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