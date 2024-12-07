Muğla Büyükşehir Kütüphanesi'ne Yoğun İlgi - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Kütüphanesi'ne Yoğun İlgi

Muğla'da faaliyete geçirilen Büyükşehir Kütüphaneleri, her yaştan vatandaşa sunduğu ücretsiz hizmetlerle büyük ilgi görüyor. 285 bin ziyaretçi ve 95 bin kitap ödüncü ile kütüphane, okuma kültürünü güçlendirmeye devam ediyor.

07.12.2024 12:55  Güncelleme: 12:57
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Büyükşehir Kütüphanelerinde okuma ve çalışma alanlarına yoğun ilgi

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi içerisinde 2020 yılının Haziran ayında faaliyete geçirilen kütüphaneler her yaştan vatandaşa sunduğu hizmetlerle ilgi görmeye devam ediyor.

Büyükşehir kütüphanelerini bugüne kadar 285 bin 200 kişi ziyaret ederken vatandaşlar 95 bin 230 kitabı da ödünç aldı. Çocuklar için özel kütüphane bölümleri ve sessiz çalışma alanlarıyla vatandaşlardan büyük ilgi gören kütüphaneler zengin imkanları ile kent halkına ücretsiz hizmet sunuyor.

Sessiz çalışma salonları tüm öğrencilerin hizmetinde

Her yaş grubuna yönelik çeşitli bölümlerin yer aldığı kütüphanelerde, çocuk kütüphanesi minik okurları ağırlarken, sessiz çalışma salonları ise öğrencilere ve araştırmacılara modern bir çalışma ortamı sağlıyor. 70 kişinin aynı anda faydalanabildiği sessiz çalışma salonlarında öğrenciler okul çıkışı gelerek ödevlerini de yapabiliyor. 83 bilgisayar ve ücretsiz Wi-Fi ile donatılan çalışma salonları öğrencilere birlikte çalışma imkanı sağlıyor. Sessiz çalışma alanlarını da bugüne kadar 43 bin 200 öğrenci kullandı.

Büyükşehir, kitap ve tiyatro kulüpleri ile halkı buluşturuyor

Kütüphane, düzenlediği kitap ve tiyatro kulüpleri etkinlikleri ile de vatandaşlara keyifli bir kültürel deneyim yaşatıyor. Her ay düzenlenen bu etkinlikler kapsamında yazarlar konuk edilerek, okurların edebiyat dünyasıyla buluşması sağlanıyor. Ayrıca, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Oktay Akbal'ın vefatının ardından, kütüphanesinde yer alan kitaplarının bağışlanmasıyla oluşturulan "Oktay Akbal Kitaplığı' okurlara sunulmuş durumda.

Tarih meraklıları için de Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan 'Ünal Türkeş Tarih Kitaplığı' okuyuculara geniş bir tarih koleksiyonu sunuyor. Muğla'daki okuma kültürünü güçlendirmeyi hedefleyen Büyükşehir, Gökova'da da 6 bin kitap kapasiteli yeni bir kütüphane daha hizmete açtı. Ayrıca, başlatılan gezici kütüphane projesi ile kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlara da kitap hizmeti ulaştırılması amaçlanıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi kütüphanesinden faydalanan Elif Naz Çakır, "Türkan Saylan Kütüphanesini 10Uncu sınıftan bu yana kullanıyorum. Buradaki kitaplardan olsun, gerekse sessizlikten olsun yararlanmaya çalışıyorum" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Sorumlusu Şeref Demirtaş "Kütüphanemiz haftanın 7 günü açık kullanıcılarımızı hizmet veriyoruz. Hem çocuk kütüphanemiz, hem yetişkin kütüphanemiz, hem de koleksiyon alanlarımızla 25 bin kitapla kullanıcılarımıza hizmet vermekteyiz. Çalışmalarını Wi-Fi ağlarıyla ya da internette olmayan bilgisayar alanlarla kullanım imkanı veriyoruz. Rutin olarak kitap kulüpleri, tiyatro kulüpleri gibi çalışmalarımız var. Onun dışında kütüphanemiz 7 gün hizmet veriyor" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Kültür, Eğitim, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla Büyükşehir Kütüphanesi'ne Yoğun İlgi - Son Dakika

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