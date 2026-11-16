Muğla Büyükşehir Meclisi otobüs, minibüs ve taksi ücretlerini yüzde 20 artırdı - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Meclisi otobüs, minibüs ve taksi ücretlerini yüzde 20 artırdı

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Muğla Büyükşehir Meclisi otobüs, minibüs ve taksi ücretlerini yüzde 20 artırdı
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Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi 12 Kasım 2026 tarihli kararla toplu taşıma ve taksi ücretlerini bugünden geçerli yüzde 20 artırdı. Minibüs ve otobüs ücretleri mesafe ile kart türüne göre yeniden düzenlenirken taksimetre açılış ücreti 180, indi-bindi 300 liraya çıktı.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'da toplu taşıma ve taksi ücretlerine bugünden geçerli olmak üzere yüzde 20 zam yapıldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12 Kasım 2026 tarihinde kabul ettiği kararla minibüs ve otobüs ücretleri, gidilecek mesafeye ve yolcunun kart türüne göre yeniden düzenlendi. Buna göre 0-10 kilometre aralığındaki mesafede öğrenci ücreti 25, 60-65 yaş ve öğretmen ücreti 38, sivil yolcu ücreti 50, 2D Muğla Kart ücreti ise 71 lira oldu.

Mesafenin 175-180 kilometreye ulaştığı güzergahlarda öğrenci ücreti 468, 60-65 yaş ve öğretmen ücreti 582, sivil yolcu ücreti 696, 2D Muğla Kart ücreti ise 889 lira olarak belirlendi.

Bodrum Otogar-şehir içi hattında öğrenci ücreti 18, 60-65 yaş ve öğretmen ücreti 26, sivil yolcu ücreti 34 lira oldu. Kampüs hatlarında ise öğrenci ulaşım ücreti 1 lira olarak açıklandı.

MUTTAŞ tarafından işletilen havalimanı ulaşım hatlarında da ücretler zamlandı. Milas-Bodrum Havalimanı'ndan Milas Üç Yol'a ulaşım 260 lira, Yatağan Otogar'a 360 lira, Menteşe Otogar'a 420 lira, Güvercinlik'e 260 lira, Bodrum Otogar'a ise 320 lira olarak belirlendi.

Dalaman Havalimanı'ndan Ortaca ve Göcek'e ulaşım 260 lira, Köyceğiz'e 320 lira, Gökova Kavşağı ve Fethiye Otogar'a 360 lira, Marmaris'e 500 lira, Hisarönü'ne 650 lira, Datça'ya ise 970 lira oldu.

TAKSİ ÜCRETLERİNE DE ZAM GELDİ

Toplu taşımanın yanı sıra taksi ücretlerine de yüzde 20 oranında zam yapıldı. Yeni tarifeyle birlikte 150 lira olan taksimetre açılış ücreti 180 liraya, 250 lira olan indi-bindi ücreti ise 300 liraya yükseldi. Kilometre başına ücret de 60 lira olarak belirlendi.

Kaynak: ANKA
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