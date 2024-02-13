Muğla'da 100 Yaş Evleri Yaşlıların İlgi Odağı - Son Dakika
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Muğla'da 100 Yaş Evleri Yaşlıların İlgi Odağı

Muğla\'da 100 Yaş Evleri Yaşlıların İlgi Odağı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 65 yaş üzeri vatandaşların sosyalleşmesi ve el becerilerinin artması için hizmete sunulan Nilüfer Caner ve Fethiye 100 Yaş Evi büyük ilgi görüyor. Evin üyelerine sağlıklı yaş alma ve yaşlılık eğitimlerinin yanı sıra çeşitli etkinlikler de düzenleniyor.

13.02.2024 13:28  Güncelleme: 13:33
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Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 65 yaş üzeri vatandaşların sosyalleşmesi ve çeşitli etkinliklerle el becerilerinin artarak kaliteli zaman geçirmelerine yönelik hizmete sunduğu Nilüfer Caner ve Fethiye 100 Yaş Evi büyük ilgi görüyor. Menteşe'de Nilüfer Caner 100 yaş evinde 1956 üye bulunurken Fethiye 100 Yaş Evinde ise 707 üye bulunuyor.

100 Yaş Evi üyelerine sağlıklı yaş alma ve yaşlılık eğitimlerinin yanı sıra danışmanlık hizmeti de veriliyor. 100 Yaş Evi'nde Resim Atölye Çalışmaları (Resim, Heykel ve Seramik), Geleneksel Sanat Atölye Çalışmaları (Ebru, Minyatür), El Sanatları (Dikiş, Nakış ve Kanaviçe), Film Gösterim Günleri, Kitap Okuma Günleri, Kültür Gezileri, Alzheimer ve Demans Hastalıkları Üzerine Söyleşiler, Satranç, Dama ve Tavla Turnuvası gibi birçok etkinlik düzenleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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